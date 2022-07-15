Создатели Лебединого парка в Якутске: очень печально видеть такую картину…

Нам пишут создатели Лебединого парка на озере Щорса — сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ:

Пишу в надежде, что жители и гости г. Якутска с пониманием начнут относится к прекрасной зоне отдыха «Лебединый парк» на озере Щорса.

Этот проект запустил Юрий Петрович Борисов:

В 2016 г я получил грант Народного бюджета и на эти деньги облагородил почистил озеро, построил 2 пирса, помост длинный, закупил уток ,гусей ,лебедей, огородил озеро и д р.

После этого каждый год 6 лет подряд на свои деньги содержал охранников ,рабочих по очистке территории, корма для птиц, зимнее содержание птиц оплачивал. Каждый год больше 300 тыс. рублей затрачивал.

Экопарк -некоммерческий проект. Оплату не берем за посещение.

В день раньше посещало 300-350 человек, а за лето — более 30 тыс. человек.

Писал письма насчет помощи парку в виде включения в программы благоустройства с выделением денег. Пока ничего решено. Мне трудно все это вести на общественных началах. Был фонтан красивый, но убрали, так как электричество отключили. Не можем видеокамеры подключить. Ежедневно надо рабочего поставить хоть на уборку территории от Центрального округа.

Собираемся ежегодные соревнования провести по ловле рыбы на следующей неделе. Но на призы надо спонсоров искать. Дополнительно уток гусей собираюсь запустить. Одному все это трудно.

Нас в редакции 3 человека. Хотелось бы по экопарку провести собрание в Общественной палате или ЦО. Депутатов надо бы подключить. При открытии чиновников и народу бывает много, но потом остаюсь один с проблемами. Жалко конечно такое хорошее начинание потухнет.

Очень печально видеть такую картину изо дня в день (см.фото).

Хотелось бы, чтобы был порядок в экопарке. Ведь это действительно очень-очень хороший проект. Хочу обратиться ко всем посетителям: «Пожалуйста, уважайте чужой труд. И, если есть возможность, предложите свою помощь в содержании такого красивого места отдыха.