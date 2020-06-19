Создание федерального заповедника в Якутии, и причем здесь поправки в Конституцию

Для защиты популяции «хозяина Арктики» – белого медведя – на севере Якутии создадут заповедник «Медвежьи острова». Идею реализуют в рамках нацпроекта президента России «Экология», поэтому финансироваться работы будут из бюджета страны. В новом выпуске программы на телеканалах «Якутия-24» и «НВК-Саха» эксперты рассказали подробности о планируемом заповеднике и обсудим роль господдержки в таких масштабных проектах.

Программа «Честный разговор» стартовала в конце апреля. В ней честно и с разных позиций эксперты и лидеры общественного мнения говорят о самых важных событиях в стране и республике. В числе тем предыдущих выпусков – ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, защита от фейковых новостей, состояние бизнеса в Якутии и стране, резонансные поправки в Конституцию.

Планируемый заповедник появится на базе заказника регионального значения «Медвежьи острова» и ресурсных резерватов «Чайгургино» и «Курдигино-Крестовая», охватив архипелаг в Восточно-Сибирском море севернее от устья реки Колымы.

Руководитель Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Минэкологии Якутии Яков Сивцев сообщил, что документ о создании заповедника будет подписан в конце 2020 – начале 2021 годов. Проектировочные работы уже проведены. На острова архипелага появится инфраструктура для мониторинга за миграцией медведей, а также новые рабочие места.

О состоянии популяции белых медведей, обитающих на территории Якутии, подробнее рассказал Михаил СТИШОВ – главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы в России.

Опытом работы других арктических заповедных территорий федерального подчинения поделился заместитель директора национального парка «Русская Арктика» Иван МИЗИН.

О реализации нацпроекта «Экология» рассказал председатель Российского экологического общества, зампредседателя общественно-делового совета нацпроекта «Экология» Рашид ИСМАИЛОВ. По его словам, сейчас на федеральном уровне в России сохранению природы и биоразнообразия уделяется все больше внимания. И об этом свидетельствует то, что к принятию в Конституцию предложены несколько положений с прямым экологическим звучанием.

Национальный проект «Экология» учрежден президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в 2018 году вместе с 12-ю другими и рассчитан на 2019-2024 годы. Нацпроект включает 11 федеральных проектов, его бюджет составляет 4 041,0 млрд руб. Республика участвует в четырех федеральных проектах: «Чистая вода», «Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».