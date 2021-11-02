Создана карта мест Якутии с пропуском по QR-кодам

Начиная с 8 ноября, попасть в ТЦ в Якутии можно будет только по QR-коды. Какие именно коды и в каких случаях требуются – можно увидеть на карте на портале стопкоронавирус.рф. Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой АНО «Диалог».

«Меры, принимаемые в разных регионах, могут отличаться. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в городе, мы собрали максимально полную информацию», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф ежемесячно пользуется более 4 млн уникальных посетителей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, но из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны частые изменения данных по ограничениям.

«К сожалению, Якутия на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф имеет преимущественно красный оттенок. Чтобы сбить текущий уровень заболеваемости и прервать новые цепочки заражений, необходимо максимально ограничить контакты. QR-коды помогут упорядочить активность граждан. Подлинность справок о перенесенной болезни и сертификатов о прививках можно проверить при помощи приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», – сообщил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

Оформление QR-кода займет меньше трех минут: нужно зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», нажать на меню наверху слева, выбрать раздел «Здоровье», из списка услуг выбирать «Дневник самонаблюдений и сертификат вакцинации COVID-19» или «Сертификат переболевшего». Вы увидите персональный QR-код.