Создана единая база данных раненых участников СВО

Единый координационный центр создал базу данных раненых участников СВО

Единым координационным центром (ЕКЦ) республики по всесторонней поддержке военнослужащих и их семей сформирована база данных о раненых участниках специальной военной операции из Якутии.

Об этом на брифинге сегодня сообщила заместитель постпреда республики при президенте России, руководитель группы по работе с ранеными ЕКЦ Мария Сафонова.

«База данных о раненых будет в целях оперативного межведомственного взаимодействия переведена в цифровой формат для доступа к ней госучреждений, оказывающих социальную поддержку и медицинскую реабилитацию военнослужащих», – отметила Мария Сафонова.

База данных содержит данные о военнослужащих проходящих лечение в госпиталях Министерства обороны РФ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, госпиталях на Дальнем Востоке.

«В оперативном порядке отрабатываются запросы раненых военнослужащих и их родственников, поступающих в Постпредство или через колл-центр ЕКЦ. На сегодняшний день в усиленном режиме работает опорный пункт ЕКЦ по поддержке участников СВО в Ростове-на-Дону. Сейчас наших ребят поддерживают два наших сотрудника», – проинформировала руководитель группы по работе с ранеными.

Мария Сафонова отметила, что в Военный клинический госпиталь в Ростове-на -Дону поступают все раненые с линии боевого соприкосновения. Они в последующем направляются по степени тяжести ранения в другие госпитали либо возвращаются в зону СВО после лечения.

«Поэтому помощь представителей Якутии на первой линии очень необходима. Выстроена схема сопровождения наших ребят в другие госпитали, своевременно оказывается закупка необходимых вещей по поручению главы республики с 21 ноября в ростовском госпитале отработали две смены якутских медиков, в состав которых входили хирурги, психотерапевты. Такая практика будет продолжена и в дальнейшем», – подчеркнула Мария Сафонова.

Завершая брифинг заместитель постпреда республики в Москве напомнила, что участники спецоперации могут пройти восстановительное лечение в республиканском Санатории «Бэс Чагда» в Подмосковье. Программа рассчитана на 21 день. Для прохождения медицинской реабилитации в Санаторий необходимо предоставление следующих документов:

— направление от Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) или от Единого координационного центра всесторонней помощи мобилизованным и военнослужащим СВО.

— ксерокопия документа удостоверяющего личность гражданина РФ с листом регистрации;

— ксерокопия ИНН и СНИЛС