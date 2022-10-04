Создана база 100 золотых уроков учителей Якутии

В преддверии Дня учителя, в рамках XIV Съезда работников образования и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) проведен Республиканский конкурс методических разработок “100 золотых уроков”, приуроченный 100-летию образования Якутской АССР и 100-летию создания Народного комиссариата просвещения Якутской АССР. Согласно «Положению о конкурсе» 100 лучших уроков вошли и заняли достойное место в региональной базе лучших практик педагогической деятельности.

В конкурсе, проведенном с целью развития педагогического потенциала, стимулирования творческой активности, выявления и распространения передового педагогического опыта, приняли участие 198 учителей со всех муниципальных образований республики. Работу учителей оценивала комиссия, в персональный состав которой вошли заведующие и старшие преподаватели всех предметных кафедр Института развития и повышения квалификации. Авторитетное жюри оценивало уроки по таким критериям, как соответствие урока (занятия) заявленным целям и задачам, в соответствии с которыми был использован системно-деятельностный подход в обучении, созданы условия для формирования функциональной грамотности учащихся. А результативностью урока должно было стать формирование универсальных учебных действий у учащихся.

Но конкурс есть конкурс и среди 100 «золотых» уроков жюри выявило 10 победителей. Сегодня, 04 октября, прошла торжественная церемония награждения. Победителей поздравил директор Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II Павлов Ньургун Михайлович. Им были вручены дипломы, сертификаты на обучение по программе дополнительного профессионального образования и памятные призы. В своем выступлении Ньургун Михайлович, как председатель жюри, отметил активное внедрение учителями на уроках современных инновационных образовательных технологий с учетом требований ФГОС, включенность педагогов в деятельность по разработке нового содержания образования.

В соответствии с приказом №01/1-08/69 от 03.10.2022г. «Об итогах республиканского конкурса методических разработок «100 уроков» Института развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-II, победителями стали:

— Аммосова Евдокия Николаевна, учитель изобразительного искусства и технологии МБОУ «Бахсытская СОШ им.Д.Г.Барашкова», МО «Чурапчинский улус (район)»;

— Андросова Елена Васильевна, учитель биологии МБОУ «Харанская спортивная СОШ им. И.Г. Игнатьева» МР «Мегино-Кангаласский улус»;

— Лыткин Андрей Андреевич, учитель физической культуры МОБУ «СОШ № 13» ГО «город Якутск»;

— Никифорова Наталья Прокопьевна, учитель математики МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова» МО «Горный улус»;

— Орлосова Сардана Андреевна, учитель инклюзивного образования в начальных классах МБОУ «Покровская СОШ №3 — Образовательный Центр с УИОП» МР «Хангаласский улус»;

— Осминина Елена Сергеевна, учитель английского языка МОБУ «СОШ №33 им. Л.А. Колосовой» ГО «город Якутск»;

— Пестерева Надежда Ильинична, учитель якутского языка и литературы, КН РС(Я) МОБУ «СОШ №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле» ГО «город Якутск»;

— Петрова Евдокия Владиславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ №1» МР «Таттинский улус (район)»;

— Петрова Саргылана Прокопьевна, учитель физики МБОУ «Вилюйская гимназия имени И.Л. Кондакова» МР «Вилюйский улус (район)»;

— Худаев Александр Борисович, учитель истории и обществознания МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимназия» МР «Хангаласский улус».

Участникам, чьи уроки вошли в региональную базу лучших практик педагогической деятельности, вручены «Дипломы победителя», всем остальным участникам – «Сертификаты об участии».

Дорогие учителя! Примите еще раз искренние поздравления с праздником, а всех победителей — с достойной наградой, признанием ваших заслуг в обучении и воспитании учащихся!