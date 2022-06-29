Создан телеграм-бот для поступления в СВФУ



ЦУР запустил телеграм-бот для абитуриентов, поступающих в Северо-Восточный федеральный университет.

«Навигатор абитуриента СВФУ» подскажет, как подать документы на поступление онлайн, ответит на частые вопросы и даже поможет с выбором профессии.

На прошлой неделе ЦУР Якутии и СВФУ подписали соглашение о совместной работе. Телеграм-бот стал первым проектом сотрудничества.

Бот t.me/SVFU_abitur_bot/ позволит получать самую свежую информацию от приемной комиссии СВФУ.

