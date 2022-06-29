29.06.2022
11:49
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Образование
Создан телеграм-бот для поступления в СВФУ
ЦУР запустил телеграм-бот для абитуриентов, поступающих в Северо-Восточный федеральный университет.
«Навигатор абитуриента СВФУ» подскажет, как подать документы на поступление онлайн, ответит на частые вопросы и даже поможет с выбором профессии.
На прошлой неделе ЦУР Якутии и СВФУ подписали соглашение о совместной работе. Телеграм-бот стал первым проектом сотрудничества.
Бот t.me/SVFU_abitur_bot/ позволит получать самую свежую информацию от приемной комиссии СВФУ.
Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14
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