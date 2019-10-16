Создан первый мобильный класс по охране труда

Сегодня в Покровском РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» открыт первый мобильный класс по охране труда.

Мобильный класс обеспечивает условия для полноценного и качественного обучения работников правилам охраны труда. Благодаря уникальной технологии становится возможным применять средства коллективной и индивидуальной защиты, оказывать первую помощь, а также проводить семинары, лекции и консультации по вопросам охраны труда.

В торжественном открытии в г. Покровск Хангаласского улуса приняли участие начальник Управления производственного контроля и охраны труда Дмитрий Кривенков, главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис, начальник Покровского РЭС Сергей Первухин, начальник Вилюйского РЭС Западных электрических сетей Егор Константинов, главный инженер Бердигестяхского РЭС ЦЭС Сергей Антонов.

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«Якутскэнерго уделяет самое пристальное внимание требованиям охраны труда, — отметил генеральный директор Якутскэнерго, народный депутат РС(Я) Александр Слоик. — Уверен, наш персонал по достоинству оценит созданные условия для их обучения и продемонстрирует еще более высокий уровень знаний и отсутствие нарушений требований безопасности труда при выполнении своих обязанностей».

ПАО «Якутскэнерго» — современная энергетическая компания, применяющая в своей работе актуальные технологические решения. В Покровском РЭС мобильный класс вводится в целях обучения работников требованиям охраны труда и проведению профилактической работы по предупреждению производственного травматизма. В ближайшее время в Центральной и Западной Якутии планируется оборудовать и ввести в эксплуатацию еще 11 аналогичных мобильных классов.