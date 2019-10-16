Создан первый мобильный класс по охране труда
Сегодня в Покровском РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» открыт первый мобильный класс по охране труда.
Мобильный класс обеспечивает условия для полноценного и качественного обучения работников правилам охраны труда. Благодаря уникальной технологии становится возможным применять средства коллективной и индивидуальной защиты, оказывать первую помощь, а также проводить семинары, лекции и консультации по вопросам охраны труда.
В торжественном открытии в г. Покровск Хангаласского улуса приняли участие начальник Управления производственного контроля и охраны труда Дмитрий Кривенков, главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис, начальник Покровского РЭС Сергей Первухин, начальник Вилюйского РЭС Западных электрических сетей Егор Константинов, главный инженер Бердигестяхского РЭС ЦЭС Сергей Антонов.
«Якутскэнерго уделяет самое пристальное внимание требованиям охраны труда, — отметил генеральный директор Якутскэнерго, народный депутат РС(Я) Александр Слоик. — Уверен, наш персонал по достоинству оценит созданные условия для их обучения и продемонстрирует еще более высокий уровень знаний и отсутствие нарушений требований безопасности труда при выполнении своих обязанностей».
ПАО «Якутскэнерго» — современная энергетическая компания, применяющая в своей работе актуальные технологические решения. В Покровском РЭС мобильный класс вводится в целях обучения работников требованиям охраны труда и проведению профилактической работы по предупреждению производственного травматизма. В ближайшее время в Центральной и Западной Якутии планируется оборудовать и ввести в эксплуатацию еще 11 аналогичных мобильных классов.
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