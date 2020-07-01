Создай свою команду, стань лучшим игроком в онлайн-игре МОИ!

Сотрудники Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» подготовили для ребят республики новый формат онлайн-досуга совершенно бесплатно!

С 6 июля стартует Межрайонная онлайн игра «М.О.И.». «М.О.И.» — это захватывающее творческое и интеллектуальное соревнование между командами за главный приз – путёвку на профильные смены Центра «Сосновый бор»!

Принять участие в игре может любой желающий школьник в возрасте от 12 до 17 лет, желательно с заранее сформированной командой, состоящей из 7 человек.

В конце программы, каждый участник получит электронный сертификат об участии в межрайонных онлайн играх республиканского уровня, а по итогам баллов – первым трём призовым местам вручаются грамоты победителей, а также памятные призы.

За время игры в «М.О.И.» участники будут участвовать в интересных мастер-классах по направлениям дополнительного образования, развивать компетенции 4К (коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа), выполнять творческие задания, собирать баллы за активное участие в вожатских мероприятиях «Душа Севера», познакомятся с детьми со всей республики, приобретут навыки организации командной работы. Ожидаются также мастер-классы от звездных гостей!

По итогам балльно-рейтинговой системы будут определятся «Лидеры дня». Продолжительность игры 10 дней.

При регистрации на онлайн-игру нужно предварительно выбрать одну компетенцию по дополнительному образованию. Если вы команда, то укажите в графе название команды. Возможна также одиночная запись, без команды. Запись ведется на сайте Центра: https://forms.gle/YixvdcECp2rRkxPr7

Стань лучшим игроком в Межрайонной онлайн-игре «М.О.И.» и проведи время с пользой!