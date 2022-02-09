Создается приложение по изучению якутского языка «Сахалыы»

Предприниматель, блогер Лилия Газизова и актер, диктор якутского радио Ньургун Бэчигэн уже более полугода работают над приложением, которое в игровой форме поможет изучить якутский язык, сообщает пресс-служба Мининноваций Якутии.

«У нас есть мощная команда учителей-методистов во главе с Марианной Федоровой (учитель якутского языка и литературы, отличник образования РС (Я), автор учебных пособий по якутскому языку как государственному в 5-6 классах), консультантов-лингвистов, художников-аниматоров и разработчиков – компании «Квантум», — отметила Лилия Газизова.

На сегодняшний день уже разработана специальная игровая методика изучения языка с системой бонусов и рейтингов в приложении, составлена структура и наполнение 90 уроков первого раздела приложения, готово оформление приложения, анимированный персонаж, составлена общая смета проекта, техзадание для разработчиков и план продвижения и развития проекта. Рабочее название – «Приложение по изучению якутского языка «Сахалыы».

«Проект полностью социальный, приложение не может быть платным, потому что возможность изучать язык должна быть у каждого. Поэтому главная задача для нашей команды сейчас – это поиск финансирования», — сообщил Ньургун Бэчигэн.

Как добавили авторы проекта, на днях стартует краудфандинговая компания по сбору средств на первый этап разработки. Также команда планирует участие в грантах и войти в программу сохранения и развития государственных и официальных языков Якутии.