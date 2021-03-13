13.03.2021
20:34
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Некролог

Союз журналистов Якутии соболезнует

Правление Союза журналистов РС (Я) выражает глубокое соболезнование шеф-редактору Дирекции радиовещания НВK «Саха» , члену Союза журналистов России Эдуарду Егоровичу Рудых и его семье по поводу кончины горячо любимого отца, дедушки, прадедушки, ветерана труда, Почётного гражданина
Мегино — Алданского наслега Томпонского района РУДЫХ Егора Николаевича.

Фото: Союз журналистов РС (Я)
Источник: Союз журналистов РС (Я)
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