28.11.2020
15:27
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Некролог
Союз журналистов Якутии соболезнует
Правление Союза журналистов РС (Я) выражает глубокое соболезнование генеральному директору НВK «Саха», члену Союза журналистов России Олегу Олеговичу Маркову и его семье по поводу кончины горячо любимого отца, дедушки Почётного работника агропромышленного комплекса России, заслуженного зоотехника РС (Я), отличника сельского хозяйства РС (Я), почётного гражданина Горного и Мегино-Кангаласского улусов МАРКОВА Олега Петровича.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Правление Союза журналистов РС (Я)
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