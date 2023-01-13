Союз журналистов Якутии: С Днем российской печати, коллеги!

Дорогие коллеги!

Позвольте сердечно поздравить вас с нашим главным профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот день исторически связан с выходом в свет 13 января 1703 года первой российской газеты. Менялись эпохи и поколения, но неизменным оставалось одно – стремление людей к оперативной и достоверной информации. Вот почему журналистика была и остается одной из самых востребованных профессий на свете.

Минувший год для нашей отрасли, как и для всей страны, был непростым, но журналисты вновь показали высочайшую преданность своей профессии, работая подчас в очень сложных условиях специальной военной операции. Журналистское сообщество республики, понимая важность момента, демонстрирует ответственное отношение к поставленным задачам и сплоченность. Как всегда, СМИ Якутии не только формировали новостную повестку дня, но и во многом определяли нравственные ориентиры общества. Именно это позволило им сохранить аудиторию своих постоянных читателей, зрителей и слушателей.



В истории журналистского сообщества республики этот год запомнится выходом первой энциклопедии «Журналисты Якутии», изданной к 100-летию ЯАССР, участием делегатов от нашего региона в ХIII съезде журналистов России, VI Международном пресс-туре журналистов Якутии в Армению и Грузию, участием первых якутских военкоров в освещении СВО и пр.



Труд журналистов, полиграфистов и всех, кто работает в СМИ, с каждым годом становится важней. Вот почему хочется пожелать вам, дорогие коллеги, творческих озарений и воплощения идей, а вашим изданиям – высоких рейтингов! Желаю всем, а особенно ветеранам нашей отрасли, многие из которых по-прежнему в строю, крепкого здоровья!

Неисчерпаемого энтузиазма и удовлетворения от сделанного, интересных героев и эксклюзивных материалов! Успехов, радости, благополучия вам и вашим семьям! Будьте счастливы!

Галина Бочкарева, председатель РОО ВОО «Союз журналистов России»