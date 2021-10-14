Союз журналистов Якутии: Прощай, дорогой Харлампий Назарович!

13 октября 2021 года оборвалась жизнь нашего старшего друга, коллеги, талантливого, мудрого и принципиального руководителя, замечательного человека Харлампия ДЬЯКОНОВА.

В связи с этим Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) и совет ветеранов-журналистов выражают глубокое соболезнование супруге Татьяне Михайловне, детям, внукам, родным, друзьям и коллективу ГТРК «Саха» по поводу кончины после тяжелой болезни любимого мужа, отца, брата, руководителя — директора ГТРК «Саха», доктора экономических наук, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), члена Союза журналистов России, внесшего большой личный вклад в развитие якутского телевидения и радиовещания, лауреата журналистской премии «Медиа-персона года», крупного общественного деятеля, почетного гражданина Кобяйского района

ДЬЯКОНОВА

Харлампия Назаровича.

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Светлая память о нем будет жить в наших сердцах.