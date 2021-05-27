Союз журналистов РС(Я) соболезнует

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) и совет ветеранов-журналистов выражают глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и соратникам по поводу кончины 26 мая 2021 г. после тяжелой болезни заслуженного работника культуры РФ и РС (Я), отличника печати, долгие годы проработавшей заместителем главного редактора детско-юношеской газеты «Юность Севера» ТРЕТЬЯКОВОЙ

Екатерины Анатольевны.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) и совет ветеранов-журналистов

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