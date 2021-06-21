Союз якутских писателей скорбит

Ушел из жизни большой ученый, профессор, доктор исторических наук Василий Николаевич ИВАНОВ. Для нас, якутских писателей, это очень большая потеря, поскольку он в свое время сделал очень много для торжества правды в истории якутской литературы. Это было одним из многочисленных направлений его деятельности, но сегодня в дни прощания писатели хотели бы обозначить свое уважение, скорбь по нему…

Научная деятельность Василия Николаевича распространялась на изучение истории северо-востока России, охватывала широкий круг проблем со времен вхождения Якутии в состав Российского государства по настоящее время. При этом он как истинный гуманитарий никогда не стоял в стороне от проблем общественной жизни, следил за ходом литературного процесса. Общеизвестно, что начиная с начала 50-ых годов история якутской литературы подвергалась обструкции, проводилась активная партийная кампания по поискам проявлений «буржуазного национализма». Еще будучи студентом Московского государственного историко-архивного института, Василий Иванов совместно с Егором Алексеевым выступил в защиту первых классиков якутской литературы. Они инициировали совещание по вновь изданной книге «Очерки якутской советской литературы», где имена классиков даже не упоминались. Это был смелый поступок для студентов, который мог грозить им серьезными последствиями…

Впоследствии Василий Николаевич и как ученый, и как руководитель головного института никогда не отходил от этой своей позиции. Он возглавлял институт языка и литературы с 1984 года по 2008 год. Это были годы самой активной работы по изучению наследия наших первых классиков А.Е.Кулаковского, А.И.Софронова – Алампа, Н.Д.Неустроева. Василий Николаевич в своей научной и общественной деятельности был примером для молодых цельностью своей натуры, умением отстаивать принципы, проявляя при этом и твердость, и дипломатичность. В 1990 году он вместе с народным писателем Якутии Софроном Петровичем Даниловым подняли вопрос об отмене постановления бюро Якутского обкома КПСС от 6 февраля 1952 года «О буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы». Они вдвоем написали записку в областной комитет партии с четким обоснованием об отмене этого постановления, висевшего долгие годы тяжким грузом не только над писательским сообществом, но и в целом над духовностью народа. Бюро Якутского обкома партии ничего не оставалось, как принять их точку зрения. В.Н.Иванов также имел отношение к подготовке Указа Президента России Б.Н.Ельцина «О восстановлении справедливости в отношении репрессированных в 20-3- годы представителей якутского народа» от 26 апреля 1994 года. .

То, что сегодня тома классиков якутской литературы в переплетах с золотым тиснением стоят на полках школьных и массовых библиотек, и то, что выросло не одно поколение представителей саха с твердым осознанием величия основоположников литературы своего народа – в этом есть заслуга Василия Николаевича Иванова.

Он был близким человеком для многих наших аксакалов, дружил с ними, был уважаем нашими народными писателями за беззаветную преданность родной литературе, за твердую позицию в научных и околонаучных спорах, время от времени возникающих в среде якутской интеллигенции. Его интересовал современный литературный процесс, он успевал ознакомиться с новинками якутской литературы. Был одним из основателей Академии Духовности Республики Саха (Якутия) и прекрасно понимая важность литературы для развития других видов искусства, ратовал за то, чтоб среди академиков были представлены писатели, стоящие в авангарде современного литературного процесса.

Светлая память о Василии Николаевиче Иванове навсегда сохранится в сердцах якутских писателей. Быдан дьылларга бырастыы, мындыр убайбыт…

Наталья Харлампьева, народный поэт Якутии, председатель Союза писателей Якутии