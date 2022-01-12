Союз таджикистанцев поблагодарил власти Якутии за адаптацию земляков

Заместитель председателя общественной организации «Союз таджикистанцев Республики Саха (Якутия)» Фаридун ХОТАМОВ вручил благодарственное письмо коллективу министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) за работу, направленную на адаптацию иностранных граждан, за поддержку в реализации проектов и приобщение граждан Таджикистана к культуре народов Республики Саха (Якутия). Случилось это 11 января на встрече с министром по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврила КИРИЛЛИНА.

На встрече стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году по адаптации мигрантов, реализации совместных проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в республике. Гаврил Кириллин поблагодарил Союз таджикистанцев за активное участие в общественной жизни Якутии и помощь в тушении лесных пожаров летом.

По итогам встречи стороны договорились продвигать новые инициативы по укреплению межнационального и межконфесиионального согласия в республике и реализации мероприятий в рамках 100-летия образования ЯАССР, сообщает пресс-служба ведомства.