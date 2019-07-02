Союз строителей Якутии соболезнует

От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» выражаю глубокое соболезнование Игнатьевой Маргарите Егоровне, руководителю республиканского управления Роспотребнадзора, в связи с безвременной кончиной супруга, Игнатьева Александра Афанасьевича, директора Школы высшего профессионального мастерства Республики Саха (Якутия). Александр Афанасьевич внес большой вклад в развитие спорта высших достижений, в подготовку спортивных резервов и квалифицированных тренерских кадров. Он останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Помним, скорбим. С уважением, Инесса Степичева.

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