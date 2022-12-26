Союз строителей Якутии соболезнует

Коллегиальный совет и коллектив Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокое соболезнование супруге Берш Галине Алексеевне, дочери и внукам в связи с кончиной на 74-м году жизни горячо любимого супруга, отца и деда БЕРШ Александра Адольфовича, учредителя АО «ДСК».

Александр Афольфович был награжден медалью «Заслуженный строитель Российской Федерации», ему присвоено звание «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)», также присвоено звание лауреата Государственной премии РС(Я) в области материального производства, был награждён орденом «Знак Почёта», награжден серебряной медалью ВДНХ СССР «За развитие народного хозяйства». Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Александр Адольфович прошел славный путь в строительной отрасли от специалиста до высококлассного руководителя. Среди строительных компаний республики и коллег он имел большой авторитет. Принципиальность и твердая профессиональная позиция заслуженно снискали ему высокое уважение и признание среди строительного сообщества республики.

«Скорбим вместе с Вами, Вашими родными и близкими, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки».