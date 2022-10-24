Союз строителей Якутии соболезнует

Коллектив и Коллегиальный совет Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» выражают глубокое соболезнование семье, родным, близким, коллегам генерального директора ООО «Сахастройсервис», ветерана труда, заслуженного строителя РС(Я), почётного строителя РС(Я), награждённого грамотой Президента РС(Я), почётного строителя г.Якутска, ГУТНИК Николая Николаевича.

Николай Николаевич прошел славный путь от выдающегося специалиста в области строительства до высококлассного руководителя. Большой авторитет среди коллег, принципиальность и твердая компетентная позиция, его человеческие качества и управленческие навыки заслуженно снискали ему высокое уважение и признание среди членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Добрая память о хорошем человеке сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с Вами, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.