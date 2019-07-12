Союз строителей Якутии поздравляет Михаила Охлопкова

Первая всенародная премия «Гордость Якутии», организованная холдингом «Сахамедиа», проводится с целью привлечь внимание общественности к созидательному, творческому труду, к победам и достижениям наших современников, профессионалов в самых разных отраслях экономики и социальной сферы, вносящих заметный вклад в развитие республики.

Финальное голосование среди кандидатов на премию «Гордость Якутии» в номинации «Предприниматель» завершилось в 5 июля 2019 года на сайте gordost.sakhamedia.ru.

Победителем признан строитель — директор ООО «Адгезия», председатель коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Михаил Охлопков, который работает в области строительства 26 лет. Он получил 2970 голосов. Всего в конкурсе приняло участие восемь кандидатов из четырех муниципальных образований республики.

Под руководством Михаила Филипповича было построено и сдано в эксплуатацию большое количество социально значимых объектов — Перинатальный центр в Якутске, Республиканский детский реабилитационный центр, два стадиона в Намцах и Верхневилюйске и другие.

Это отметил генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев:

— «Строительство является локомотивом экономики, оно поддерживает и развивает другие сферы. Мы очень гордимся, что наш коллега Михаил Охлопков заслуженно победил в этой номинации. Мы отмечаем, что под руководством Михаила Филипповича построены грандиозные проекты в нашей республике. Ему еще предстоит совершить многое, поэтому мы желаем ему удачи».

Организатор премии – холдинг «Сахамедиа», в который входят газеты «Якутия» и «Саха Сирэ», информагентство YSIA.RU, сайты Edersaas.ru и Ulusmedia.ru. Официальными спонсорами премии являются компания по производству якутской национальной посуды «Камелёк» и ювелирная фирма «Киэргэ». Проект реализуется в рамках Года консолидации в республике.