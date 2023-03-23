«Союз строителей Якутии» соболезнует…

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» соболезнует Коллектив Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокие соболезнования Игнатьевой Лене Викторовне, в связи с кончиной горячо любимого отца Негнюрова Виктора Николаевича. Выражаем слова искренней поддержки и сочувствия семье Лены Викторовны, светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких.

Источник: Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии»

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