23.03.2023
16:52
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Некролог

«Союз строителей Якутии» соболезнует…

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии»  соболезнует

Коллектив Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокие соболезнования Игнатьевой Лене Викторовне, в связи с кончиной горячо любимого отца Негнюрова Виктора Николаевича.

Выражаем слова искренней поддержки и сочувствия семье Лены Викторовны,  светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких.

Источник: Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии»

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