17.01.2022
15:58
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Некролог

Союз строителей Якутии соболезнует..

От имени коллектива Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» выражаем свои соболезнования в связи со скоропостижной кончиной директора ООО Специализированного Застройщика «Голдлайн»-Карамзина
Петра Олеговича.
Его кончина стала невосполнимой утратой не только для его коллег и родных, но и для всей строительной отрасли Якутии.
Мы выражаем слова искренней поддержки и сочувствия всему коллективу ООО СЗ «Голдлайн», а также родным и близким Петра Олеговича.

Источник: Ассоциация "Союз строителей Якутии"
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