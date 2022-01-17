Союз строителей Якутии соболезнует..

От имени коллектива Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» выражаем свои соболезнования в связи со скоропостижной кончиной директора ООО Специализированного Застройщика «Голдлайн»-Карамзина

Петра Олеговича.

Его кончина стала невосполнимой утратой не только для его коллег и родных, но и для всей строительной отрасли Якутии.

Мы выражаем слова искренней поддержки и сочувствия всему коллективу ООО СЗ «Голдлайн», а также родным и близким Петра Олеговича.