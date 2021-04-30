«Союз строителей Якутии» соболезнует

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» соболезнует члену Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», директору ООО СЗ «РДР» — Поисееву Дмитрию Николаевичу и его семье по поводу кончины горячо любимой матери, бабушки, ветерана труда, отличника народного просвещения Министерства образования Российской Федерации – Поисеевой Акулины Степановны. Скорбим вместе с Вами, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки. Габышев Айхал Иванович, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», Охлопков Михаил Филиппович, Председатель Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», члены Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

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