16.03.2021
18:52
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Некролог
Союз строителей Якутии соболезнует
Союз строителей Якутии с прискорбием выражает самые глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Холмогорова Юрия Ивановича, почетного архитектора России, заслуженного архитектора Республики Саха (Якутия), члена Союза архитекторов России и Якутии, советника Российской академии архитектуры и строительных наук, члена Академии Северного форума.
Вся строительная отрасль республики потеряла одного из своих ценных членов, сохраняющего и оберегающего лучшие традиции строителей.
Светлая память о Юрий Ивановиче талантливом руководителе, почетном архитекторе навсегда останется в наших сердцах.
Фото: Пресс-служба Ассоциации СРО "Союз строителей Якутии"
Источник: Пресс-служба Ассоциации СРО "Союз строителей Якутии"
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