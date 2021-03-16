Союз строителей Якутии соболезнует

Союз строителей Якутии с прискорбием выражает самые глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Холмогорова Юрия Ивановича, почетного архитектора России, заслуженного архитектора Республики Саха (Якутия), члена Союза архитекторов России и Якутии, советника Российской академии архитектуры и строительных наук, члена Академии Северного форума. Вся строительная отрасль республики потеряла одного из своих ценных членов, сохраняющего и оберегающего лучшие традиции строителей. Светлая память о Юрий Ивановиче талантливом руководителе, почетном архитекторе навсегда останется в наших сердцах.

Фото: Пресс-служба Ассоциации СРО "Союз строителей Якутии" Источник: Пресс-служба Ассоциации СРО "Союз строителей Якутии"

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