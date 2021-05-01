Союз строителей Якутии поздравляет

Уважаемые якутяне нашей славной северной республики!

От имени Ассоциации СРО «Союза строителей Якутии» сердечно поздравляю вас со светлым праздником Весны и Труда — 1 мая!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны. Как бы ни менялись во времени его названия, он остается для нас праздником Весны и Труда. Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками строит будущее. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

Весна задает каждому новый ритм жизни, после долгой суровой якутской зимы мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. Ведь мы, якутяне всегда верили в себя, умели работать на благо общего дела и своими руками превратили суровый северный край в развитую, перспективную республику. Наш Ил Дархан Айсен Николаев ставит приоритетной задачу усиления работы по подготовке местных кадров, перераспределены бюджетные ассигнования для обеспечения расходов на переподготовку кадров для строительной отрасли, проводится комплекс мер для преобразования и улучшения ситуации в отрасли и решения проблемы дефицита местных рабочих кадров в условиях пандемии. Ведь в этой сфере важным является постоянное обучение повышение квалификации. Также при поддержке Министерства на базе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» совместно с Северо-Восточным федеральным университетом им. М. К. Аммосова проводится обучение среднего и младшего инженерного состава строительных организаций. Все это делаем для поддержки местных рабочих кадров.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех строителей за вашу самоотверженность, за умение трудиться на результат, за желание сделать жизнь якутян комфортной и достойной, несмотря на суровые условия Крайнего севера мы все вместе строим социальные объекты, школы, возводим красивые, качественные дома все для блага наших земляков. Только труд, поиск конструктивных решений, национальное сплочение могут помочь нам преодолеть трудности, преобразить облик нашей республики и каждому обеспечить достойную жизнь.

Желаю всем весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья, согласия, мира, успехов в работе во имя благополучия нашей родной Якутии, во имя процветания великой и сильной России! Пусть и впредь Первомай объединяет всех нас на добрые дела, новые трудовые успехи на профессиональном и жизненном пути!

С наилучшими пожеланиями, Айхал Габышев, координатор Нострой по ДФО, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», председатель ОО «Лига отцов Якутии».