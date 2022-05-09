09.05.2022
08:28
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Праздники

Союз строителей Якутии поздравляет с Днем Победы!

От имени многотысячной армии строителей нашей славной республики и от Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» поздравляю всех с праздником Великой Победы!

День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу Родину, единственный государственный праздник в России, когда гордость и скорбь смешаны в наших сердцах, он по праву является самым ярким, величественным в истории нашей России.

Наша Страна благодаря единству народа выстояла  и  победила в этой войне!

Эту победу  мы пронесём через века и не допустим пересмотра истории боевых и трудовых подвигов и побед наших ветеранов, благодаря которым мы сегодня живем и процветаем. Мы, будем воспитывать своих детей и внуков в духе патриотизма.

Мы, строители Якутии, полностью поддерживаем историческое решение Президента нашей страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Российскую Армию в специальной военной операции на Украине, а также решение по признанию независимости ДНР и ЛНР.

 Сегодня, когда наша страна устремлена в будущее и переживает исторический этап своего развития, нам крайне важно показать миру наше единство, безрезультатность попыток недружественных стран санкционными давлениями расколоть наше российское общество.

Уважаемые якутяне, в годовщину 77-летия Великой Победы от всей души желаю Вам крепкого здоровья, радости и счастья и тепло окружающих Вас близких и родных людей.

          С Великим праздником Вас, с Днём Победы!

С уважением,  Координатор НОСТРОЙ по ДФО,                     

Генеральный директор

Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»                  А.И.Габышев

                                                                                           09.05.2022г

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