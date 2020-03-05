Союз строителей Якутии и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» и Якутский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк» подписали соглашение о сотрудничестве. Основной целью сотрудничества будет являться создание условий, способствующих устойчивому развитию сельских территорий, а также повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в основе которой заложены механизмы льготного ипотечного и потребительского кредитования населения, проживающего на сельских территориях, а также льготного кредитования малого и среднего бизнеса на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий.

Генеральный директор самой крупной СРО в Дальневосточном федеральном округе Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев отметил, что данный документ свидетельствует о расширении сотрудничества и призван придать этому партнерству дальнейшее системное развитие. Он подчеркнул исключительную важность соглашения, объединяющего усилия предпринимательского сообщества и банковского сектора в реализации государственных программ.