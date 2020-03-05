05.03.2020
16:45
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Финансы

Союз строителей Якутии и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» и Якутский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк»  подписали соглашение о сотрудничестве. Основной целью сотрудничества будет являться создание условий, способствующих устойчивому развитию сельских территорий, а также повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. 

Стороны договорились о взаимодействии в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в основе которой заложены механизмы льготного ипотечного и потребительского кредитования населения, проживающего на сельских территориях, а также льготного кредитования малого и среднего бизнеса на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий.

Генеральный директор самой крупной СРО в Дальневосточном федеральном округе Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев отметил, что данный документ свидетельствует о расширении сотрудничества и призван придать этому партнерству дальнейшее системное развитие. Он подчеркнул исключительную важность соглашения, объединяющего усилия предпринимательского сообщества и банковского сектора в реализации государственных программ.

«Россельхозбанк является одним из ключевых институтов по развитию сельских территорий и играет важную роль в реализации государственных программ. Надеемся, что подписанное соглашение поможет в реализации стратегической государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», — отметил директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев.

Фото: Татьяна Догордурова
Источник: Татьяна Догордурова главный специалист общественных связей Якутского РФ АО "Россельхозбанк"
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