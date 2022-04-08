Союз строителей Якутии и ФЭИ обучили руководителей строительных предприятий республики

С 19 февраля по 1 апреля 2022 года Региональное межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей Якутии» (президент — ОХЛОПКОВ Михаил Филиппович), Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета им.М.К. Аммосова (директор — НАБЕРЕЖНАЯ Анна Тимофеевна) и Экспертно-консалтинговый центр Финансово-экономического института СВФУ (директор — РОМАНОВА Оксана Дмитриевна) при поддержке Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (СРО «Союз строителей Якутии», генеральный директор – ГАБЫШЕВ Айхал Иванович) провели курсы повышения квалификации (КПК) на тему «Управление строительной компанией: систематизация бизнес-процессов» для 22 руководителей строительных предприятий республики.

Курсы носили прикладной характер и ставили своей целью систематизировать знания в области менеджмента, проектного управления, управленческого и налогового учета, управления персоналом, кадрового делопроизводства и психологических аспектов управления в строительстве. Занятия проводились, как в традиционных формах – это лекции и семинары, так и с использованием методов активизации слушателей. Курсанты отметили, что им понравилось работать над заданием в рамках модуля «Управленческий учет» на программе MicrosoftProject, строить и запускать самолетики на модуле по проектному управлению, изучая методологию Agile, работать в малых группах над заданиями на тренинге «Коммуникации и переговоры», узнали много практических нюансов при оформлении документов, расчете отпусков, был проведен брифинг по изменениям в налоговом законодательстве.

Все материалы занятий записывались, и после занятий давалась слушателям ссылка, а домашнее задание было размещено на платформе Moodle, что давало возможность пересматривать отдельные моменты, читать дополнительный материал и креативно выполнять задания преподавателей. Обучение было завершено итоговым тестированием. Слушатели курсов дали высокую оценку каждому преподавателю.

Охлопков Михаил Филиппович, председатель коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», президент Регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей Якутии» на закрытии КПК отметил, что «важно постоянно развиваться и обучаться». Габышев Айхал Иванович, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Дальневосточному федеральному округу поблагодарил коллег СВФУ за организацию курсов повышения квалификации, за вклад в подготовку кадров строительной отрасли, поздравил слушателей курсов с успешным прохождением тестирования и получением документа, подтверждающего прохождение обучения.

Голиков Алексей Иннокентьевич, проректор по образовательной деятельности СВФУ, доктор педагогических наук поздравил слушателей «…с успешным окончанием курсов и пожелал применять знания в профессиональной деятельности».

Сивцева Лариса Анатольевна, заместитель проректора по образовательной деятельности СВФУ, кандидат педагогических наук, доцент, советник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) 1 класса отметила важность обучения для руководителей. «Вы своими примером определяет новые горизонты развития организаций и пригласила работников предприятий строительной отрасли повышать свою квалификацию на программах ДПО СВФУ».

Набережная Анна Тимофеевна, директор ФЭИ СВФУ, кандидат экономических наук, доцент подчеркнула, что «…строительная отрасль играет важную роль в экономическом росте нашего региона. Знания, полученные на курсах повышения квалификации ФЭИ станут драйвером для нового уровня управления и развития предприятий».

Слушатели получили удостоверение о повышении квалификации из рук председателя коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», президента Регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей Якутии» Михаила Охлопкова, генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Дальневосточному федеральному округу Айхала Габышева, проректора по образовательной деятельности СВФУ Алексея Голикова.

Отзывы слушателей:

«В целом, курсы повышения квалификации понравились. Узнал много новой для себя информации, которую буду применять в профессиональной сфере».

«Слишком быстро все прошло, хотелось бы больше очных занятий, недостаточное усвоение материала при дистанционном обучении, хотелось бы проводить много практических заданий на очных занятиях».

«Хотелось бы поглубже изучить управленческий учет, HR технологии. Курсы прошли в позитивной атмосфере. Организаторам желаю найти новые пути развития и расширения своей программы».

«Учеба была интересной. Надеюсь, в дальнейшем посещать организованные Вами курсы».

Курсы проводятся четвертый год подряд. За это время обучение прошли более 70 человек. В будущем планируется расширение объема лекций в удобном для аудитории режиме на наиболее актуальные темы. Данные курсы предназначаются, прежде всего, руководителям, высшего, среднего и младшего инженерных составов строительных организаций.