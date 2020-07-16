Союз строителей Якутии: Цифровизации в строительстве быть!

Начало XXI века отличается прорывным развитием цифровых технологий, революцией в пространстве информации, ускорением процессов глобализации экономики. Проникновение цифровых технологий в жизнь одна из характерных особенностей будущего мира. Цифровая экономика является будущей ступенью развития глобальной экономической системы за счет трансформации всех сфер человеческой деятельности под влиянием информационных и телекоммуникационных технологий.

В 2017 году в нашей стране утвердили программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Главная цель программы — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни.

Миссия развития цифровой экономики в России – улучшить качество жизни, обеспечить экономический рост, повысить конкурентоспособность страны и защитить национальную безопасность.

Самая консервативная сфера экономики – строительство, переходит в цифровизацию, чтобы в дальнейшем в электронном виде можно было получать весь комплекс государственных услуг в строительстве.

Во исполнение поручения президента России Владимира Путина № Пр-1235 «О модернизации строительной отрасли и повышении качества строительства», создается единая цифровая платформа, объединяющая все информационные системы в сфере строительства, в рамках федерального проекта «Цифровое строительство».

Глава минстроя России Владимир Якушев сказал, что полный переход к цифровизации строительной отрасли должна произойти к 2024 году. К 2030 году будет запрещено взаимодействие участников градостроительных отношений в бумажной форме при реализации инвестиционно-строительных проектов, за исключением отдельных рыночных процедур. Одним из первых шагов для этого стало вступление в силу ФЗ №151 от 27 июня 2019 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», закрепляющего в Градостроительном кодексе понятия информационного моделирования и классификатора строительной информации.

При переходе на цифровое строительство будет автоматизация процедур на всем жизненном цикле объектов и ожидается снижение финансовых затрат и времени на 20-30% на возведение объектов за счет бюджетов всех уровней.

Перевод в цифровой формат позволит исключить «человеческий фактор» по взаимодействию бизнеса и власти из процессов принятия решений и сделает его прозрачным, ускорит процессы возведения объектов в сфере строительства.

Создание и внедрение единой цифровой платформы исключит административные барьеры и создаст прозрачный бизнес-климат в строительной отрасли, что будет способствовать исполнению поручений президента России Владимира Путина.

Приоритет в строительной отрасли получат BIM-технологии (Building Information Modeling) – информационное моделирование здания, в его основе проектирование строительного объекта, как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика, что позволит банковскому сектору оценивать строительную готовность объектов. Это может способствовать поэтапному раскрытию эскроу-счетов, что позволит минимизировать риски при покупке недвижимости. Информационное моделирование здания «BIM-технологии» – это комплексный подход к управлению всем жизненным циклом объекта — возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонта, и утилизации здания.

Информационное моделирование «BIM-технологии» получило правительственную поддержку во многих странах.

В Великобритании в 2011 году применение BIM — технологий стало обязательным для всех проектов в рамках госзаказа. В Испании аналогичное требование действует с 2018 года. Правительство Австралии в марте 2016 года приняло документ под названием «Государственный инфраструктурный план», в котором декларировалось обязательное использование BIM во всех крупных инфраструктурных проектах. В Сингапуре информационное моделирование обязательно к применению для заявок на строительство любого здания площадью более 5000 квадратных метров. В США BIM-технологии обязательны для всех публичных строительных проектов.

По данным Allied Market Research, мировой рынок BIM в 2019 году оценивался в 5,2 млрд долларов США. Ожидается, что к 2027 году он достигнет 15,6 млрд долларов США. При этом среднегодовой прирост (CAGR) составит 14,3 % в период с 2020 по 2027 годы. Оптимистические прогнозы обусловлены государственной поддержкой, а также технологическими достижениями в области управления данными на удаленных серверах.

В России информационное моделирование используется на всех этапах строительства: от инженерных и строительных изысканий до эксплуатации объектов. Однако, согласно отчету, PropTech 2020 года, BIM используют лишь 5-7 % компаний преимущественно в крупных городах и для больших проектов.

15 мая 2020 года минстрой России и НОСТРОЙ провели Всероссийскую конференцию «Цифровизация строительной отрасли: организация электронного взаимодействия участников процесса строительства». Президент НОСТРОЙ Антон Глушков подчеркнул, что в современной ситуации цифровые технологии дают тем, кто их использует, существенные конкурентные преимущества в плане сокращения сроков строительства, снижения затрат на проектирование, строительно-монтажные работы и эксплуатацию объектов капитального строительства. Состоявшаяся конференция позволила представителям профессионального сообщества и органов государственного управления сформировать более детальное представление о ближайших задачах по внедрению решений по цифровизации в строительстве. Пандемия доказала, насколько важны процессы цифровизации в отрасли, поэтому НОСТРОЙ прорабатывает место и роль в цифровом будущем строительства.

Цифровизация строительной отрасли начнется в первую очередь с социальных объектов, в соответствии с требованиями федерального законодательства по внедрению проектно-сметной документации, во все производственные процессы «BIM – технологии», с освоением работы с трехмерными моделями строительных конструкций, проведением автоматизации документального сопровождения всех стадий строительства.

Для повышения эффективности строительной деятельности в России цифрового и автоматического управления всей строительной сферы, повышения доступности услуг (государственных и коммерческих) для разных социальных групп граждан, эффективного планирования подготовки профессиональных кадров исходя из сегментации рынка и новых реалий цифрового строительства, быстрого выхода строительства на локальные и глобальные рынки, что делает доступными российские строительные услуги в любой точке мира и региона России, снижения платежей, поскольку стоимость онлайн-услуг ниже, необходимо включить в программы обучения университетов и вузов России спецкурсы и дисциплины, связанные с глобальными процессами и цифровизацией в строительной деятельности, создать учебные центры в регионах РФ и открыть курсы повышения квалификации для руководителей, управленцев и специалистов строительной деятельности на тему «Специфика цифровизации в строительной деятельности», чтобы все строительные компании применяли «BIM – технологии».

Опыт выполнения проектной документации по технологии BIM на территории Республики Саха (Якутия) был начат в 2016 году организацией ООО «АСМ «Форма». Также работа по внедрению технологий информационного моделирования проводится и другими проектными институтами республики, например, АО «Якутагропромпроект» был определен победителем конкурса на проектирование объекта «Школа на 150 учащихся в с. Усун Вилюйского улуса», объявленного ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» с критериями использования BIM-технологий.

Глава Якутии Айсен Николаев является главным инициатором цифровизации на Дальнем Востоке. Он подчеркнул на необходимость развивать «цифру» в связи с нашими климатическими и географическими условиями Якутии:

«Цифровизация экономики — это то, что позволит ликвидировать те природные особенности, которые у нас существуют. Затраты на производство той или иной материальной продукции просто априори будут выше, чем в других регионах. Любая наша продукция, которая будет производиться, она становится неконкурентоспособной, но только при цифровизации мы можем здесь производить ту продукцию, которая может продаваться по всему миру».

За последнее десятилетие Якутия добилась значительного прогресса в цифровизации и внедрении информационных технологий и по этому показателю опережает многие российские регионы. Сейчас Якутия экспортирует 75% ИТ-услуг на Дальнем Востоке.

6 марта 2020 состоялось совещание по вопросам реализации на территории республики национального проекта «Цифровая экономика». Национальный проект «Цифровая экономика» включает в себя пять республиканских проектов: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

О ключевых задачах и целевых показателях нацпроекта доложил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. В рамках проекта «Информационная инфраструктура» планируется создание глобальной телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, а также экосистемы «Умный город» для внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством.

В марте прошлого года минстрой России утвердил стандарт «Умный город», который направлен создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан, на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством. В ряде городов нашей страны цифровизация уже набирает обороты. Процесс идет в городском хозяйстве и социальной сфере. В прошлом году Таганрог стал первым полноценным «умным городом». На очереди столицы регионов — Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Владикавказ и другие. С появлением коронавируса скорость цифровизации экономики возросла в 10 раз.

Город Якутск был включен в состав пилотных городов России, на территории которых будет реализовываться федеральный проект «Умный город».

На сегодняшний день город Якутск пока не готов к переходу к цифровизации, в связи с неэффективной работой в данном направлении. С внедрением цифровизации строительства в городе Якутске, сократятся согласительные процедуры, улучшится качество контроля за ходом строительства и за эксплуатацией объектов.

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» проект «Умный город» должен связать инфраструктуру Якутска в единую систему, чтобы сделать столицу республики комфортной и безопасной.