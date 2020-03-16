Союз славянских общин Якутии: Поддерживаем президентские поправки в Конституцию!

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Славянские общины предлагают якутянам отбросить излишнюю политизированность вокруг поправки о статусе русского языка как языка государствообразующего народа.

Представительная делегация Союза славянских общин Республики Саха (Якутия) вернулась из дальней поездки по селам Хангаласского и Олекминского районов. На многочисленных встречах с сельчанами руководители союза разъясняли суть поправок в Конституцию Российской Федерации, инициированных президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ, сообщает ЯСИА.

Маршрут передвижения по зимнику был совмещен с почтовыми станциями старинного Иркутско-Якутского тракта: Якутск — Синск — Едяйцы — Саныйахтах — Марха — Урицкое (Чекуровка) — Хоринцы — Солянка — Олекминск — Якутск.

На следующий день после выступления Владимира Путина в Государственной Думе делегация союза славян отправилась в дорогу, проникшись словами президента страны, высказанными им перед депутатами: «… При этом все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, многое ещё пока, что называется, сделано, как в народе говорят, «на живую нитку», и пока ещё очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается всё острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно институт президентской власти».

«Сильная президентская власть — сильная Россия», — убеждены руководители Союза славянских общин республики.

«Наша поездка с разъяснением инициатив президента России по изменению Основного закона государства была органичным образом взаимоувязана с богатым историческим, культурным и духовным наследием населения, издавна проживавшего вдоль Иркутско-Якутского тракта, образованного в 1698 году по Указу Петра Первого, — говорит председатель Совета Союза славянских общин Республики Саха (Якутия) Алексей ЧЕРТКОВ. — Потомки приленских ямщиков, казаков, местных переселенцев, как якутов, так и русских, с интересом восприняли первых вестников предстоящих конституционных изменений.

В селах, где пока еще отсутствует стабильная сотовая связь, интернет, с особым вниманием были выслушаны разъяснения поправок основных статей Конституции РФ. Особенно это касается таких новелл, как указать веру в Бога в числе полученных от предков ценностей, закрепить за русским народом статус государствообразующего, определить брак как союз мужчины и женщины и, конечно, блока социальных поправок».

Великий русский писатель Иван Гончаров в романе «Фрегат «Паллада»», описывая местных ямщиков Крестовской станции, подметил, что здесь живут «русские якуты» — «он русский родом, а по языку якут»: «По Лене живут всё русские поселенцы и, кроме того, много якутов: оттого все русские и здесь говорят по-якутски, даже между собою».

Огромную роль в сохранении и популяризации ямщицкой культуры играет общественная организация «Потомки государевых ямщиков» во главе с Анатолием ДОБРЯНЦЕВЫМ. Они не только сохранили свою самобытную культуру и практически свободно говорят на русском и якутском языках, но и воссоздают песенное и музыкальное наследие для центральных областей России.

Так, в общих трудах по хозяйственному освоению края сформировалась уникальная культура народов, живущих по сей день в мире и согласии, живо откликающихся на прогрессивные изменения в обществе.

Славянские общины предлагают другим общественным национальным объединениям республики отбросить излишнюю политизированность вокруг поправки о статусе русского языка как языка государствообразующего народа. «Мы родились в Якутии, многие из нас говорят на обоих языках — русском и якутском, — имеют смешанные браки, не мыслят без взаимопроникновения культур свою дальнейшую жизнь в условиях Крайнего Севера, иначе здесь по отдельности не выжить ни одному этносу. Нам нечего делить. Мы — «русские якуты» во все времена будем трудиться на благо родной республики вместе со всеми её народами», — говорится в обращении региональной организации славянских общин.

В ходе экспедиции руководители Союза славянских общин республики убедились в правильности своей позиции по безусловной поддержке президентских поправок в Конституцию Российской Федерации.

Славянские общины примут активное участие в торжествах 385-летнего юбилея города Олекминска, основанного отрядом енисейских казаков, и праздника народа саха — Ысыаха Олонхо-2020, на котором будет впервые представлена и самобытная культура государевых ямщиков.