Союз писателей Якутии поздравляет Василия Егорова – Тумарча с высокой наградой

В эти дни глава Республики Саха (Якутия) подписал указ о присвоении почетного звания «Народный писатель РС(Я)» старейшему члену нашего союза, прозаику Василию Назаровичу Егорову – Тумарча.

Василий Назарович Егоров – Тумарча – один из самых старейших якутских писателей, здравствующих ныне, ему в феврале этого года исполнилось 85 лет. Он родился в одном из старинных наслегов Чурапчинского улуса – Ожулунском, в древнем роде Тумарча. С детства вбирал в себя старинные сказания, былины и стал понимать силу вещего слова. Тем не менее, когда перед ним стал выбор профессии, он склонился к современной профессии – он поступил на геолого-разведочный факультет ЯГУ. Закончив его, получил направление в Верхне-Индигирскую экспедицию, в Оймяконский район. Василию Назаровичу не понаслышке знаком труд рядовых геологов, он исходил ногами оймяконскую землю, участвовал в поиске золота и других металлов, каждое лето до глубокой осени проводил в изыскательских партиях. Он долго не мог отойти от профессии, им самим выбранной, переехав в Якутск, Василий Назарович работал в Якутскгеологии, затем в ЦНТИ, где опять же занимался геологическими вопросами. Пре5вратившись вроде бы в кабинетного служащего, он не сидел сложа руки – его большая заслуга в создании республиканского патентного фонда.

Все эти годы он писал, но не рисковал показывать кому-либо свои произведения. Но, как говорится, час настал – он послал свои рассказы в журнал «Хотугу сулус». Рассказ был напечатан, к нему пригляделись. И уже в 1984 году его пригласили на работу в журнал литературным редактором. Ему уже было под 50 лет, когда он вошел в литературу как начинающий прозаик. И с тех пор литература стала главным делом его жизни. Тумарча – автор многих повестей и романов, повествующих о жизни села, о работе геологов, привнося в якутскую литературу промышленную тематику. Его очень интересует история якутских родов, древняя история, но между тем ему не чужда и новейшая история. Им написан историко-документальный роман о первом президенте РС(Я) М.Е.Николаеве.

Писатели особо ценят Василия Назаровича за умение возвращаться к своим исконным корням – он в 1991 году уехал из Якутска, у себя на родине обосновал крестьянское хозяйство и весьма успешно работал, за что был отмечен Государственной премией РС(Я) в области материального производства. В этот период он организовывал летний отдых народного писателя В.С.Яковлева – Далана, что было проявлением не только дружеской приязни, но и проявлением всенародного уважения Далану, автору романа «Тыгын Дархан».

У нас не так много писателей, отмеченных Государственными премиями республики, а у Тумарчи их две. Вторую, Государственную премию имени А.Е.Кулаковского он получил за книгу о М.Е Николаеве.

У каждой награды свой путь. К иным они приходят как бы авансом, бывает иногда просто за блестящий дебют, бывает за большую и трудную работу, забравшую почти все творческие силы, а бывает как у В.Н.Егорова – Тумарчи – заслуженно и почетно! Многие читатели, даже знатоки якутской литературы удивляются – разве он не был народным?

Правление Союза писателей Якутии еще раз искренне поздравляет Василия Назаровича с наградой, с юбилеем! Здоровья, вдохновения и удач аксакалу якутской литературы!