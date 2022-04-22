Союз музыкантов и художников в Алданской школе искусств



Третий внутришкольный конкурс АДШИ им. А. Т. Никитина «В мире звуков и красок» набирает темпы.

37 юных художников Алданской детской школы искусств представили свои таланты компетентному жюри

«Каждый из вас, обучающийся на художественном отделении, особенный, талантливый и одаренный. Каждый воспринимает окружающий мир по-особенному. На конкурсе мы предлагаем вам за 60 минут запечатлеть образы, родившиеся при прослушивании музыки в исполнении ваших сверстников, учащихся фортепианного отделения Дмитрия Корнякова, Маргариты Новоселовой, Полины Демидович и передать эти образы и свои эмоции на бумаге самыми яркими, самыми теплыми и добрыми красками», — обратилась к учащимся секретарь конкурса Зоя Александровна Воротилина.

В составе жюри конкурса в этом году были экскурсовод Алданского историко-краеведческого музея Галина Вадимовна Великоростова, руководитель рекламно-производственной компании «Спектр», мастер народно-художественных промыслов Республики Саха (Якутия) Евгений Анатольевич Кокшенев, директор Алданского историко-краеведческого музея, отличник культуры РС (Я) Оксана Михайловна Гусакова. Все члены жюри учились на художественном отделении АДШИ и сегодня входят в Ассоциацию выпускников школы.

После того как учащиеся защитили свои работы, жюри подвело итоги и определило победителей.

Гран-при конкурса завоевала Светлана Филиппова (преподаватель И. Д. Павлова).

В младшей возрастной группе лауреатом I степени стала Кира Десяткова (преподаватель А. И. Димова), лауреатом II степени – София Тисленко, лауреаты III степени – Аделина Дуйшоева, Мария Карсакова (преподаватель А. И. Димова)

В средней возрастной группе: лауреат I степени — Мария Антонова, лауреат II степени — Анна Козлова, лауреаты III степени — Ксения Котенко (преподаватель А. И. Димова) и Алина Туранова (преподаватель С. Г. Бабинский).

В старшей возрастной группе: лауреат I степени — Татьяна Алиева лауреаты II степени — Алина Тисленко (преподаватель С. Г. Бабинский) и Карина Хасанова (преподаватель А. И. Димова), лауреат III степени — Софья Гражданцева (преподаватель С. Г. Бабинский).

«Это только кажется, что музыка, живопись, танец и другие виды искусства не связаны между собой. Они имеют разную внешнюю форму, воздействуют на разные органы чувств человека, но внутренняя связь между ними осталась навсегда, — рассказала организатор конкурса и инициатор проекта Анастасия Игоревна Димова. — Музыка и живопись очень близки друг другу. Всматриваясь в кажущуюся неподвижность хорошей картины, можно увидеть, что она всё-таки полна движения, а это уже свойство музыки. С другой стороны, при прослушивании музыкального произведения человеческое воображение рисует живописные образы. Таким образом, музыка обретает видимость, а живопись слышимость».

Рисунки победителей выставлены в картинной галерее «К’АРТинки» в фойе школы искусств.