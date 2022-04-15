Союз музыкальных деятелей Якутии презентовал вторую аудиокнигу для слепых и слабовидящих

Союз музыкальных деятелей Якутии презентовал вторую аудиокнигу по проекту «Музыка и Слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих»

14 апреля 2022 г. в Республиканской библиотеке для слепых прошла вторая творческая встреча, которую провели сотрудники Союза музыкальных деятелей Якутии с пользователями библиотеки. Проект «Музыка и Слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих» реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Встреча была посвящена презентации аудиокниги «Поэты Серебряного века» — сборника стихов русских поэтов и композиторов.

Проект предусматривает подготовку трех аудиокниг общим тиражом 600 экземпляров для людей с ограниченными возможностями по зрению. Первая книга «Метель» по повести А. Пушкина на музыку Г. Свиридова уже передана библиотеке для перевода в специальный формат и тиражирование.

В программе творческой встречи состоялся рассказ о литературных течениях «Серебряного века» и об их главных представителях. Стихи С. Есенина, А. Блока и А. Ахматовой читали: отличник культуры РС(Я) Валентин Лаптев, Михаил Нямгаава, Евгения Илиева. Под гитару Егора Карамзина прозвучала известная песня на слова М. Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной…» в исполнении Валентины Готовцевой. Разговор также зашел и о композиторах этой эпохи. Большое внимание было уделено творчеству С. Рахманинова, которому 1 апреля 2022 г. исполнилось 149 лет. Именно в день рождения великого композитора, дирижера и пианиста Филармония Якутии посвятила концерт «Вселенная Рахманинова». Фрагмент этого концерта — отрывок из кантаты «Весна» был представлен в презентации. Обратили внимание на ту частью композиторской деятельности Сергея Рахманинова, которую он посвятил русскому классическому романсу. В исполнении Рустама Слепцова прозвучал романс «Все отнял у меня…» на слова Ф. Тютчева. Юлия Караченцева исполнила романс С. Рахманинова на стихотворение Т. Шевченко в переводе А. Плещеева «Полюбила я на печаль свою…». Романсы звучали под аккомпанемент концертмейстера Валерии Киприяновой.

Следующая творческая встреча в Республиканской библиотеке для слепых состоится в конце мая 2022 г.

Отзывы:

«Вчера меня пригласили на мероприятие, где рассказали о поэтах Серебряного века, что было очень познавательно. Понравились выступления артистов филармонии. Спасибо огромное, всем кто дал нам возможность, людям с проблемой со зрением, соприкоснуться с искусством. Наконец-то, после долгого пребывания в четырех стенах повеяло свежим воздухом!»

М. С. Павлова, инв. 1 гр

«Побольше таких встреч, это огромная релаксация для наших читателей! Спасибо за красивые голоса!» Г. Максимов

«Красивое, завораживающие исполнение классики. Хорошая программа, замечательные артисты. Получили огромное удовольствие!» Ульяна Ч.