Союз художников Якутии поздравляет

1 февраля — юбилей известного искусствоведа, заслуженного деятеля искусств РС(Я) и РФ, Почетного работника культуры РС(Я), профессора АГИКИ Зинаиды Ивановны ИВАНОВОЙ-УНАРОВОЙ .



Многолетняя плодотворная научная и преподавательская деятельность Зинаиды Ивановны по праву заслужила широкую признательность, авторитет и искреннее уважение. Зинаида Ивановна внесла большой вклад в развитие искусства Якутии. Область исследования искусствоведческой деятельности профессора ориентирована на изучение современного состояния якутского изобразительного искусства и творчества отдельных художников, а также некоторых проблем декоративно-прикладного искусства народов Севера



Союз художников Якутии сердечно поздравляет Зинаиду Ивановну с замечательным событием, 85-летним юбилеем, и выражает глубокое уважение за неоценимый вклад в развитие искусства Якутии, просветительскую деятельность. Мы ценим Вашу высочайшую компетентность и профессионализм, преданность любимой профессии. Искренне желаем доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, дальнейших успехов в Вашей творческой и трудовой деятельности!



Справка:

Зинаида Ивановна родилась 1 февраля 1937 г. в с. Чаппанда Нюрбинского района, в семье учителя. В 1958 г. окончила геологический факультет МГУ им. Ломоносова, после окончания была направлена в институт геологии Якутского Филиала СО АН СССР, где проработала 10 лет в должности от лаборанта до младшего научного сотрудника в лаборатории четвертичной геологии и россыпных месторождений. Затем сменила специальность. В 1976 г. с отличием закончила факультет теории и истории искусств института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде.



Творческая деятельность искусствоведа З.И. Ивановой-Унаровой началась в конце 1970-х гг. с пропаганды якутского изобразительного искусства. По телевидению в 1970-1990-х гг. Зинаида Ивановна провела 120 авторских передач. Как ответственный секретарь правления СХЯ вела большую организаторскую работу по всем направлениям творческой организации.

Научная деятельность посвящена исследованию изобразительного и декоративно-прикладного искусства Якутии, в последнее десятилетие – культуре и искусству народов Арктики. Ее труды – книги, монографические альбомы, и статьи в научных сборниках — изданы в России и за рубежом. Зинаида Ивановна постоянно участвует в региональных, российских и зарубежных научных конференциях.

В 1992 г. З.И. Иванова-Унарова вместе с мужем, кандидатом искусствоведения В.Х. Ивановым-Унаровым, проделали колоссальную исследовательскую работу — изучали коллекцию Джезуповской экспедиции в Американском музее естественной истории (Нью-Йорк). В результате вышел первый каталог сибирской коллекции по проекту ЮНЕСКО “Циркуполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра”. Также ими впервые переведена с английского на русский уникальная монография В. Иохельсона “Юкагиры и юкагиризированные тунгусы”. В 2014 г. З.И .Иванова-Унарова снова, но уже одна вместе с фотографом вернулась в американский музей, где по проекту председателя Государственного собрания Ил Тумэн А.Н. Жиркова работала для составления системного каталога “Материальная и духовная культура народов Якутии XVII-начала XX в. в музеях мира». Альбом-каталог был издан в 2017 г., презентация его прошла в ООН в Нью-Йорке в том же 2017 г. Книга стала лауреатом конкурса «Книга России — 2017». Также по проекту А. Н. Жиркова был издан трехтомник «Антология Саха театра» (2010), для которого З.И. Иванова-Унарова составила статью о сценографии Саха театра. В число крупных проектов входит ее работа над изданием «Энциклопедия Якутии» в качестве члена редколлегии и автора статей по изобразительному искусству. В настоящее время Зинаида Ивановна включена в экспертную группу по составлению «Энциклопедии культуры и искусства Якутии».





Трудовая деятельность:

1958-1968 — институт геологии ЯФ СО АН СССР. Младший научный сотрудник.

1968-1980 — преподаватель и завуч Якутского художественного училища.

1980 – член Союза художников Российской Федерации.

1980-1993 – Ответственный секретарь правления Союза художников Якутии.

1993-2008 – доцент, затем профессор кафедры культуры и искусства факультета якутской филологии и культуры ЯГУ им. М. К. Аммосова.

2008 – по настоящее время профессор кафедры искусствоведения Арктического института культуры и искусств.