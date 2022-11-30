Современные технологии используют на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении

Компонентный состав газа Чаяндинского месторождения содержит стратегически важное сырьё – гелий. Благодаря физико-химическим свойствам и уникальной охлаждающей способности гелий имеет большой спектр применения: в медицине и науке, в космической и ядерной промышленности. Мировое потребление гелия растет, и в настоящее время составляет около 220 млн кубометров в год. Запасы Чаянды могут с избытком покрыть эту потребность. При проектировании и обустройстве ЧНГКМ выделению гелия из природного газа уделили особое внимание. Были тщательно проанализированы традиционные технологии выделения гелиевого концентрата из состава газов, в первую очередь криогенная, рассмотрен мировой опыт по использованию мембранных технологий. В итоге на Чаяндинском месторождении впервые в России в промышленном масштабе стала использоваться технология мембранного извлечения гелия из природного газа непосредственно на промысле. Добываемый газ сначала проходит предварительную очистку, а затем направляется в мембрану. Из-за того, что молекулы гелия имеют небольшой размер и высокую скорость, они быстрее преодолевают мембрану, чем более крупные и медленные молекулы других компонентов газа. Мембраны состоят из пористого полимерного волокна, которое в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Технология мембранного выделения гелия из состава природных газов защищена патентом РФ. При проектировании Чаяндинского месторождения были заложены самые эффективные технические решения и актуальные для отрасли инновации. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» следует современным трендам для обеспечения эффективности и бесперебойности производства.