30.09.2022
11:34
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Национальные проекты

Современные технологии «бережливой поликлиники»

По выполнению мероприятий Нацпроекта «Здравоохранение»  в Якутии не первый год реализуется программа «Бережливая поликлиника».  Она нацелена на сбережение ресурсов всех участников медицинского процесса и повышение доступности медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене.  

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева: «Все жители Якутска наверняка отметили изменение структуры работы регистратур по технологиям «Бережливой поликлиники». Чтобы не создавались «живые» очереди в регистратурах, появились новые формы записи к врачам – это и через сервис «Госуслуги», через Единый колл-центр — «122», а также запись к «узким» специалистам ведут и терапевты во время приема пациента. Сейчас зачастую в регистратуру подходят пациенты, которым нужна неотложная помощь и медпомощь экстренного характера. Мероприятия бережливой поликлиники уже внедрены во многих медучреждениях и в будущем должны распространится по всей республике».

Внедрение технологий бережливого производства должны обеспечить новый формат деятельности современного медицинского учреждения, усовершенствование стандартов оказания медицинской помощи.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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