Современные оборудования появятся в медучреждениях Якутии

В рамках реализации в республике направлений приоритетного национального проекта «Здравоохранение» медицинские учреждения Якутии оснащаются современным оборудованием.

К примеру, в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», оснащено ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер». Поставлены: 3 лабораторных аппарата – анализатор критических состояний, анализатор мочи, биохимический анализатор; мониторы операционные, измеряющие концентрации анестезиологических газов, артериальное давление, нейромышечную проводимость; прикроватные мониторы с центральной станцией, автоматическим включением сигнала тревоги и система центрального мониторинга физиологических параметров организма человека, аблятор КУЛ-Тип, предназначенный для радиочастотной внутритканевой термоабляции опухолей; переносной цифровой УЗД-аппарат экспертного класса.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» оснащена Республиканская больница №2-ЦЭМП. Среди оборудования – 6 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 2 функциональные кровати и 7 кроватей.

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», в 2019 году оснащены детские поликлиники 13 медицинских организаций республики: Медцентр г.Якутска, Поликлиника №1, Якутская городская больница №3, Якутская городская больница № 2, Нерюнгринская, Мирнинская, Алданская, Булунская, Ленская, Олекминская, Среднеколымская, Усть-Янская и Хангаласская центральные райбольницы.

Для этих медучреждений приобретены 35 единиц медицинского оборудования: аппараты УЗИ, офтальмологическое оборудование, ЭКГ, ЛОР-комбайны, эндоскопические и реабилитационное оборудование.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, развитие онкологической помощи, совершенствование профилактики и т.д., реализация проекта запланирована до 2024 года.

Помимо всего, в медицинские учреждения республики планируется дополнительное оснащение медоборудованием, которое будет поставлено до конца 2019 года.