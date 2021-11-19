Современные кинозалы для каждого села Якутии, а потом и России

Резидент создаваемого в Якутске креативного кластера «Квартал труда» планирует развивать проект по созданию современных кинозалов в районах республики с перспективой масштабирования идеи на другие регионы. Об этом рассказал директор «Якутской республиканской киносети», продюсер студии «MAGDIS» Петр Чиряев в ходе презентации креативного кластера заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

«В России свыше 150 тысяч населённых пунктов и всего 2150 кинотеатров, причём большая часть из них находится в центральных городах страны. Остальная часть страны, где проживает порядка 30% граждан, то есть 44 млн человек остаётся без кинотеатров. В сёлах просто нет кино, и мы эту проблему решим», – отметил Пётр Чиряев.

Для этих целей совместно с японской компанией EIKI был разработан уникальный проектор EIKI EK-357U и создана цифровая платформа ExtraCinema.

«Это система, куда поступает зашифрованный контент, который нельзя спиратить [незаконно копировать и продавать, — прим.ред.]. Там есть отслеживание всех операций. То есть правообладатель делится контентом и любой сельский клуб, в котором будет установлен проектор, может скачать фильм с платформы, в защищенном виде и отличном качестве, показать его зрителям и по истечению определённого времени контент удаляется», – рассказал Пётр Чиряев.

Проект будет сначала запущен в Якутии и затем тиражирован в другие регионы России.

Киностудия «MAGDIS» известна широкой аудитории благодаря кассовому кинохиту «Рядовой Чээрин». Как отмечают создатели фильма, это первый якутский фильм, где было использовано большое количество графики и спецэффектов, и появление креативного кластера с современным оборудованием поможет вывести местное кинопроизводство на новый уровень и новые рынки сбыта.

В «Квартале труда» будет создана вся необходимая инфраструктура для бизнеса в области кино, анимации, компьютерной графики, музыки, цифрового контента, архитектуры, дизайна и народных промыслов. В настоящее время подписано более 50 соглашений о резидентстве.

Напомним, что решение о создании креативного кластера Глава республики Айсен Николаев озвучил в ходе ежегодного послания Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я) в 2020 году.