Современную теплую остановку открыли в Сайсарском округе

С открытием новой теплой современной остановки «3-я Борисовка» жителей поздравили заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, руководитель МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, руководитель МУП «ЯПАК» Валерий Домотов. Остановка находится по Вилюйскому тракту, 5 км, в сторону Окружного шоссе. Торжественное открытие приурочено к предстоящему Дню города.

Заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко подчеркнул, что к 100-летию образования ЯАССР, 390-летию основания города Якутска проведена большая работа по обновлению общественного транспорта, закуплены 100 новых автобусов.

«В прошлом году на территории города открыто 20 теплых остановок, а в этом году будут сданы не менее 10. Мы планируем наращивать эти объемы ежегодно. Теплые автобусные остановки – это самые нужные объекты для горожан, которыми пользуются каждый день», — констатировал Антон Алексеенко.

Юбилейным знаком «390 лет со дня основания города Якутска» наградили мастера Анатолия Максимова (ИП А.Н.Ефремов) за добросовестный труд и значимый вклад в развитии города Якутска.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравил горожан и гостей столицы с юбилейными датами, подчеркнув, что теплые остановки – некрупные, но необходимые для нашего города объекты.

Альберт Семенов вручил юбилейную медаль «200 лет представительному органу города Якутска» индивидуальному предпринимателю Афанасию Ефремову за добросовестный труд и значимый вклад в развитии города Якутска.

Сразу после открытия к остановке подъехал новый автобус и повез первых пассажиров до центра города.

Напомним, заказчиком установки теплых остановок является Окружная администрация города Якутска в лице МКУ «Главстрой». Исполнителем работ выступил индивидуальный предприниматель Афанасий Ефремов, эксплуатирующим предприятием назначено МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».

На новых теплых остановках установлены мониторы, рециркулятор, скамейки, пандус людям, испытывающим трудности в передвижении. Также на новые остановки оборудованы электрическими розетками для подзарядки гаджетов.