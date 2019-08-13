Современное сельское хозяйство нуждается в специалистах в области экономики — эксперт

На сегодня село, как никакая другая отрасль нуждается в высококвалифицированных и компетентных кадрах. А потому одна из важнейших позиций, требующая внимания, – кадровая составляющая аграрного кластера. В основе её должно находиться качественное образование, соответствующее высочайшим требованиям к современному производству продукции. Это и является основной задачей для аграрных образовательных учреждений.

Как мы знаем, в 2018 году в Якутской ГСХА открыты новые учебные подразделения — Факультет лесного комплекса и землеустройства, Колледж технологий и управления, Экономический факультет.

Специальность «экономиста» одно из самых востребованных и популярных направлений высшего образования. В настоящее время универсальность этой профессии позволяет найти работу в любой сфере бизнеса и государственного сектора.

Сегодня мы решили поговорить и поделиться с читателями о преимуществах, новых методах обучения и главных задачах с деканом Экономического факультета ЯГСХА Натальей Владимировной Родниной.

— Наталья Владимировна, в Академии возобновлен Экономический факультет. Как вы считаете, насколько это отвечает запросам времени?

— Экономический факультет имеет 2 направления. Это Экономика и Торговое дело. Считаю, что хорошее экономическое и торговое образование не помешало еще ни одному современному человеку, нацеленному на карьерный успех в жизни. Рейтинг популярности этих направлений не уменьшается. При этом экономика сельского хозяйства имеет много специфических отраслевых особенностей.

Только Якутская сельскохозяйственная академия готовит уникальных специалистов, обладающих знаниями и практическими умениями применять на практике сложную методику расчетов сельхозпоказателей, уметь сочетать навыки комплексного анализа состояния отраслей АПК, социально-экономического развития муниципальных образований и республики в целом. В настоящее время республика активно развивается, дополнительно с Правительством России принята федеральная программа комплексного развития сельских территорий, разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Арктики. Все эти стратегические документы вселяют надежду на комплексное развитие не только села, но и агропромышленного комплекса региона. Главное, что мы занимаемся важным делом — ведем подготовку нужных республике специалистов, Наши выпускники будут востребованы. Думаю, что ни один работодатель не откажется взять грамотного специалиста на свое предприятие.

— А насколько Вы считаете Экономический факультет Академии конкурентоспособным?

— Считаю, что направления и профили факультета достаточно конкурентоспособны. Кроме того, наш факультет имеет ряд преимуществ. Это, прежде всего, профилизация образования для получения профессиональных знаний. Все учебные планы и дисциплины разрабатываются совместно с работодателями. Академия применяет гибкую образовательную программу со значительной частью вариативных дисциплин и использует в учебном процессе активные формы обучения.

Также конкурентоспособность факультета можно измерить и карьерными успехами ее выпускников. Якутская сельхозакадемия имеет довольно сплоченное сообщество выпускников, многие из которых работают в государственных и муниципальных органах власти, ведущих учреждениях и организациях республики.

— Что Вы имеете в виду под активными формами обучения?

— Активные формы обучения — это такие методы, которые способствуют активной мыслительной, аналитической и практической деятельности в учебном процессе. В Академии применяются как игровые, так и классические, если так можно выразиться, методы. Это мозговой штурм – способ, при котором рождаются новые идеи для решения практических проблем посредством организация коллективной мыслительной деятельности. Кейс-стадии – один из современных методов анализа ситуаций, особенно актуален для решения сложных производственных задач. Ну и, конечно же, деловые игры, круглые столы, дискуссии, в том числе с участием потенциальных работодателей.