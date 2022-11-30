Современная лаборатория контролирует качество чаяндинского газа в Якутии

Один из главных критериев оценки газа – его качество. Соблюдение технических регламентов – приоритетное направление для ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Добычу углеводородов в Якутии компания начала сравнительно недавно, при этом сегодня на Чаяндинском месторождении используется высокотехнологичное оборудование и создана необходимая инфраструктура. Единственная в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» лаборатория, которая помимо химического анализа природного газа, газового конденсата, занимается еще и химанализом нефти расположена на Чаяндинском месторождении. Химико-аналитическая лаборатория (ХАЛ) сначала появилась на приёмо-сдаточном пункте ЧНГКМ в 2018 году. Через год уже была аккредитована в национальной системе по аккредитации. Сегодня корпус химико-аналитической лаборатории есть и на УКПГ-3. Стоит отметить, что специалисты работают на современном высокоточном оборудовании, включая хромотографическое и рентгенофлуорисцентное. Все это позволяет выполнять исследования с должным уровнем качества. В ХАЛ проводятся испытания природного газа, газового конденсата, нефти, нефтегазоконденсатной смеси, компрессорных и гидравлических масел по параметрам ГОСТа и на соответствие требованиям технических регламентов. Использование новых технологий для определения состава газа крайне важно для контроля качества голубого топлива. Особенно для определения состава якутского газа: он имеет сложный компонентный состав и содержит редкий химический элемент – гелий. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» использует в работе современные технологии, которые позволяют эффективно контролировать качество подготавливаемого к транспортировке сырья. В компании используются самые передовые технические решения для обеспечения эффективности и бесперебойности производства.