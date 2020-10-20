Современная анестезиологическая станция прибыла в Якутск

В Якутский онкодиспансер

прибыла современная анестезиологическая станция.

Продолжается плановая работа по оснащению медицинским оборудованием Якутского онкодиспансера в рамках Нацпроекта. Буквально на днях прибыла современная анестезиологическая станция, объединяющая продвинутые технологии вентиляции с последними достижениями процесса анестезии. Такого класса медоборудование в Дальневосточном регионе единично и поэтому новость радует не только врачей анестезиологов-реаниматологов диспансера, но и коллег службы.

Как отметил заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Григорьев Тимофей Александрович:

«Это один самых современных наркозных аппаратов всемирно известной фирмы экспертного класса. Он сочетает в себе все функции последних достижений технологического и научного прогресса в медицине. Аппараты искусственной вентиляции легких и наркозные аппараты имеют особое значение в работе врача анестезиолога-реаниматолога, ведь они поддерживают одну из уязвимых систем нашего тела, дыхательную систему. Благодаря таким аппаратам у нас появилась возможность контролировать малейшие изменения во время проведения ИВЛ — такие как объем дыхания, давление в дыхательных путях. Это все отображается в графическом изображении на мониторе, что ускоряет процесс обнаружения неполадок, работая с минимальными воздушными потоками, сохраняется тепло и влажность в дыхательных путях, а также идет существенная экономия анестетика. Появилась возможность не только принудительно подавать воздушную смесь, но и поддерживать самостоятельное дыхание, что является более физиологичным и менее травматичным. Регулируя режимы дыхания по объему или по давлению с учетом индивидуальных особенностей организма, находим оптимальный вариант, что особенно важно при операциях на легких, а их в онкологии хватает, ведь у мужчин региона рак легких стоит на первом месте. В заключении хочется сказать, что время не стоит на месте, все совершенствуется, и благодаря руководству республики, министерству здравоохранения, и реализации национальной программы, мы имеем возможность двигаться в ногу со временем».



По Национальному проекту «Здравоохранение» в этом году для диспансера будут приобретены МРТ- аппарат, гистологическая лаборатория, эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций, ИВЛ аппараты. Оснащение медоборудованием запланировано на общую сумму 299 млн. рублей.