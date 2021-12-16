16.12.2021
20:33
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Культура

Совместный фильм двух известных якутских режиссеров покажут в Москве

17 декабря в Москве в кинотеатр «5 звезд на Новокузнецкой» состоится показ нового якутского фильма «Ыт» (режиссеры  Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев). 

В киноальманахе, снятом Дмитрием Давыдовым и Степаном Бурнашевым, играют 70 актеров. Снят он всего за две недели в Амгинском улусе.  В фильме собрано семь деревенских историй о добрых и злых соседях. …Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу.

…Деревенский глава узнает, что молодой парень привел в дом невесту, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не дать довести дело до трагедии.

…Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги, из-за этого у него начинают портиться отношения с женой.

…Муж с женой собираются на выборы, известный депутат сбивает на трассе человека, сосед-боксер решил построить возле огорода туалет, а также случай на утиной охоте. 

Каждого героя объединяет одно — им предстоит сделать нелегкий выбор…

Фильм получил спецприз жюри и приз NETPAC на Варшавском Международном  Кинофестивале — 2021.

Фото: афиша фильма "Ыт"
Источник: Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации
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