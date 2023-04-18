Совместные усилия противостояния террору и экстремизму

В наше время полно опасных неожиданностей, создающих угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и биолого-социального характера, чаще всего возникающих от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, связанные с насилием, получили название терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас. Любой человек, по стечению обстоятельств, может оказаться заложником преступления: захвата на транспорте, в учреждении, на улице, и даже в квартире.

Образовательная программа по антитеррору и экстремизму, реализуемая АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского–II», прошла согласование с Антитеррористической комиссией при Главе РС (Я). С 7 по 12 апреля, в рамках данного Соглашения, прошли очередные курсы повышения квалификации по профилактике террористических и экстремистских проявлений, противодействию их идеологии в образовательных организациях. В одном из арктических районов республики – Анабарском — обучение прошли руководители и педагоги, ответственные работники культуры и единой Дежурно-диспетчерской службы администрации улуса.

Неотьемлемой частью цикла лекций, проведённых Золотарёвым Г.П., известным экспертом по профилактике террористических и экстремистских проявлений, опытным оперативным работником, Сидоровой Е.Г., старшим преподавателем ИРО и ПК, явились практические учения, к которым были привлечены представители правоохранительных, силовых и надзорных структур, работники прокуратуры улуса, полиции, МЧС, ГИМС, пограничной службы, обучающиеся. На базе Саскылахской средней школы организованы антитеррористические учения: отрабатывалась ситуация вторжения вооруженного злоумышленника в школу. До «вооруженного нападения» руководством образовательного учреждения проводились инструктажи среди работников, а классные руководители с обучающимися отработали до мелочей методику безопасности. Отработано также своевременное выявление и незамедлительное доведение информации об угрозе совершения террористического акта до экстренных служб улуса. К сожалению, необходимо отметить, что при этом всегда могут быть недочеты, ошибки со стороны персонала школы, классных руководителей, вызванные паникой, испугом, что может стоить жизни детей и взрослых.

По сценарию отрабатывалась ситуация с проникновением вооруженного преступника в здание. Согласно инструкции по тревоге все оставались в учебных кабинетах и должны были обезопасить себя, забаррикадировавшись. Роль вооруженного преступника исполнил местный сотрудник полиции. В данном случае преступник обнаруживает незакрытым по причине несрабатывания своевременно оповещения об опасности один класс, что является большой ошибкой.

После учений в ходе подробного анализа действий всех участников, обозначены выявленные недостатки, слабые места в системе безопасности школы. Главное, во всех образовательных организациях должна быть четко отработана подача сигнализации. Уместным было предложение сотрудника пограничного поста Дудлина Д.В. о том, что будет правильнее, если каждая сигнализация будет иметь свой собственный звук или свою мелодию. Участники образовательного процесса заранее должны быть обучены этому и уметь оперативно реагировать на события: на «вооруженное нападение» — один звук сирены, при «пожаре» — другой, тогда и дети будут знать, что делать в том или ином случае и будут реагировать оперативно. К примеру, при вооруженном нападении – забаррикадироваться, чтоб пуля не прошла в помещение, при пожаре – покидать место возгорания согласно инструкции и т.д.

Курсы повышения квалификации проследуют еще одну важную цель – это формирование профессиональной компетенции по выявлению признаков экстремистских проявлений среди обучающихся. В век информатизации подрастающее поколение активно осваивает социальные сети, поэтому дети могут легко попасть под влияние деструктивных проявлений. Следующим фактором риска является Интернет как «кладезь» знаний, а с другой – богатый источник угроз и опасностей. Большинство исследователей информационной обстановки сети Интернет отмечают, что контент основных Интернет-порталов, продвигающих идеологию насилия, всегда носит наступательный, агрессивный характер. Педагогам и родителям важно знать, что главной защитой от деструктивного влияния на ребёнка, являются правильно выбранные профилактические меры.

Институт выражает слова благодарности Гуляевой Т.Д. (начальник УУО), Свешникой А.В., Туприной Л.Н., Акакиевой Е.К. (Саскылахская СОШ) за оказанную помощь в организации курсов повышения квалификации. Подобные обучающие курсы прошли практически все руководители, педагоги образовательных организаций Анабарского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского улусов. Надеемся, что знание правил безопасности при угрозе терроризма обеспечат безопасность в образовательных организациях.

ИРО и ПК продолжит данную работу во всех улусах республики.