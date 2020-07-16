Совместное возлияние с дамой плохо кончилось для мужчины

Росгвардейцы задержали жительницу Якутска по подозрению в нанесении ножевого ранения мужчине. Сотрудники группы задержания Якутского ОВО Росгвардии получили сообщение о том, что в хирургическое отделение бригадой скорой помощи доставлен 48-летний гражданин с ножевым ранением грудной клетки. Наряд ОВО сразу прибыл на адрес совершения преступления и в ходе розыскных мероприятий в одной из соседних квартир задержал подозреваемую – 36 летнюю ранее судимую за аналогичное преступление уроженку Мегино-Кангаласского района. Преступление совершено в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков. Задержанная доставлена в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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