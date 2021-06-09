Совместная миссия министерств культуры Татарстана и Якутии

В Казани, в рамках Дней Якутии, состоялся межрегиональный форум «Якутия – Татарстан». Республики презентовали свой инвестиционный, инновационный, туристический потенциал, межмуниципальное сотрудничество, обсудили культурно-исторические связи. О культурном взаимодействии рассказали руководители министерств культуры Татарстана и Якутии Ирада АЮПОВА и Юрий КУПРИЯНОВ.

В частности министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов рассказал об историческом взаимодействии Татарстана и Якутии. Он отметил, что в фондах Национального архива Якутии хранится много уникальных документов о пребывании татар в ссылке в Якутии еще в досоветское время, о русско-татарских школах, клубе, секции, о татарской дружине — подразделении Красной Армии и пр. Интересный факт — одним из руководителей Правительства Якутской АССР в 1939 – 1940 гг был татарин Нургали Гизетович Фаткулов.

«Якутия и Татарстан тесно связаны книжным делом. В Якутии выделяется даже «Казанский период якутского книгоиздания». Первыми книгами на якутском языке были церковные издания, которые сначала издавались в Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве. Но качество переводов оставляло желать лучшего, поэтому издание якутских переводов переехало в Казань. О проблематике переводов национальной литературы мы говорили в эти дни на встрече с писателями Якутии и Татарстана, приняты определенные решения об усилении этой работы. Уже завтра мы откроем точку доступа ко всей электронной библиотеке Якутии в Национальной библиотеке Татарстана, а это более 50 тысяч книг. Ждет нас и подписание соглашения о сотрудничестве», — рассказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

О тесной связи регионов, дополняя выступление коллеги, сказала и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. По ее словам пришло время, когда республики должны искать больше точек соприкосновения. У Татарстана и Якутии богатая история, похожие пути.

«Наша совместная миссия – сохранение наших традиций. Вчера мы с Юрием Степановичем это обсуждали. Сегодня мы определяем новые направления сотрудничества и развития. Уверена, что у нас много перспектив, например, в музейно-выставочных проектах. Мы хотим создать совместную цирковую программу, учимся развитию национального кинематографа, знаем, что в Якутии уделяют этому особое внимание. Нам важно обеспечить коммуникацию нашей молодежи, в рамках образовательной программы в том числе», — отметила Ирада Аюпова.

Форум был организован в здании Казанской ратуши. В фойе участники могли ознакомиться с выставкой Национального художественного музея Якутии. Памятный знак столетия Татарской АССР вручили режиссеру Никите АРЖАКОВУ и народному писателю Николаю Лугинову. На форуме с докладами также выступили министр экономики Якутии Майя ДАНИЛОВА, мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Отметим, что Дни Якутии в Татарстане планировалось провести еще год назад, но помешали пандемийные ограничения. Дни Якутии проходят с 8 по 11 июня, всего в Татарстан прибыло порядка 300 гостей. На нескольких площадках Казани идет множество мероприятий, где Якутия презентует свое искусство, культуру и пр.