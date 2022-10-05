Совкомбанк незаконно психологически воздействовал на якутян-должников

Якутский городской суд в сентябре дважды привлек к административной ответственности ПАО «Совкомбанк» за незаконное психологическое воздействие на должников с целью возврата долгов по кредитным договорам, сообщает ИА SakhaNews.

Дела в отношении банка были возбуждены судебными приставами РС(Я) по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ (штраф от 50 до 500 тысяч) и рассмотрены судом 23 и 28 сентября.

К примеру, как установил суд, сотрудники банка в нарушение требований закона, позволяющего звонить должнику не более двух раз в неделю, совершили за семь дней 120 звонков должнику Хайрулиной по вопросу возврата просроченной задолженности.

Тем самым «ПАО «Совкомбанк» путем многократных телефонных звонков (120) оказало на Хайрулину психологическое воздействие, что является нарушением Закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в соответствии с которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника», — указал в своем решении суд.