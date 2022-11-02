Советы врача: Как оградить себя от инсульта

Участковый терапевт Медцентра г. Якутска рассказала о первичной профилактике инсульта

29 октября — День борьбы с инсультом, одним из грозных заболеваний, являющихся причиной смертности населения наряду с сердечными и онкологическими заболеваниями. Как предотвратить инсульт? Об этом мы поговорили с участковым врачом терапевтом Медцентра г. Якутска Риммой Михайловной Петровой.

Следите за давлением

— Римма Михайловна, какая причина чаще всего приводит к инсульту?

— Высокое давление – одна из основных причин, приводящих к разрыву сосудов. То есть для предотвращения заболевания необходимо снизить давление. Давление может быть высоким из-за вязкости крови, высокого содержания холестерина, лишнего веса, проблем с почками, сахарного диабета, стресса, неправильного питания.

— Можно ли самостоятельно снизить давление?

— Можно, если исключить из рациона кофе, крепкий чай, жирную и копченую пищу, пить больше чистой воды. Необходимо всегда контролировать вес, заниматься физическими нагрузками. Если гипертония вызвана определенными заболеваниями, требуется постоянное медицинское наблюдение. При повышенном давлении следует сразу же принимать гипотензивные средства. Постоянное повышенное давление всего на несколько миллиметров, увеличивает риск инсульта на тридцать процентов.

Контролируйте холестерин

— Вы сказали о высоком содержании холестерина. Как за ним следить? Как снизить, если высокий?

— Важно постоянно контролировать уровень холестерина в крови. Проверять его необходимо раз в год – после двадцати лет, и раз в полгода – после сорока.

«Лишний» холестерин откладывается на стенках сосудов в виде бляшек, постепенно ссужая диаметр сосуда и тем самым, повышая опасность его разрыва. Если уровень холестерина выше нормы, следует уменьшить употребление жирных продуктов: жирные сорта мяса, рафинированное и сливочное масло.

В повседневный рацион должны обязательно войти продукты, способствующие снижению холестерина. Свежие фрукты способствуют переработке холестерина в холестерол, который полностью усваивается организмом. Также полезно есть овсяные хлопья, миндаль, кукуруза, отруби, все бобовые.

Питайтесь правильно

— Получается нужно постоянно следить за питанием?

— Да, правильное питание – основа, без которой невозможна профилактика инсульта. Сокращение натрия (соли) значительно уменьшает возможность возникновения заболевания. Оптимальная норма соли в день составляет не более пяти граммов, также необходимо свести до минимума потребление переработанных продуктов: рыбных и мясных консервов, кетчупов, колбас и других копченых продуктов.

— Что нужно есть для профилактики инсульта?

— Продукты, богатые магнием, калием, клетчаткой: свежие овощи и фрукты, крупы, нежирное мясо и рыба, морепродукты, молочные продукты.

Следите за весом

— Лишний вес – это тоже фактор риска?

— Избыточная масса тела в два раза увеличивает вероятность повышения давления, что ведёт к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту. Количество холестерина в крови напрямую зависит от массы тела.

У людей больных диабетом, лишний вес может спровоцировать развитие диабета второй группы, при которой, уровень сахара не контролируется организмом.

Неконтролируемый диабет второй группы также является причиной развития инсульта. Профилактика инсульта не имеет смысла без потери лишних килограммов.

Занимайтесь физкультурой

— Бороться с лишним весом лучше с помощью занятий спортом. Какие виды лучше всего способствуют оздоровлению?

— Регулярная физическая нагрузка – главная профилактика инсульта. Регулярные занятия помогают держать организм в тонусе, насыщают его кислородом, улучшают кровоснабжение сердечной мышцы, заметно снижают давление.

Физическая нагрузка уменьшает содержание в крови сахара и холестерина, оказывает положительное действие на углеводный обмен, а так же жировой.

Физическая нагрузка зависит от возраста и состояния организма. Начинать заниматься можно в любом возрасте. Подойдут плавание, бег, гимнастика, обыкновенные пешие прогулки, физический труд на свежем воздухе. При наличии заболеваний, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Помните, что сердечно-сосудистые заболевания требует более щадящих нагрузок, поэтому аэробика, фитнесс, бег противопоказаны и даже опасны, так как могут наоборот вызвать инсульт.

Избавьтесь от вредных привычек

— Как сильно влияют на сосуды вредные привычки?

— Курение не только относится к факторам риска, но и удваивает его. Среди людей, перенесших инсульт, курильщиков в два раза больше, чем не курящих. Риск начинает уменьшаться сразу же после отказа от курения, а через пять лет становится таким же, как у некурящих людей.

Необходимо прекратить злоупотребление алкоголя и сигарет и вести как можно более здоровый образ жизни.

Проходите медосмотры

— Какие анализы нужно сдавать, чтобы распознать «врага» заранее?

— Профилактика инсульта и инфаркта обязательно должна включать регулярные лабораторные и инструментальные обследования.

Раз в полгода требуется проводить химический анализ крови, делать ЭКГ, а более «тяжелые» исследования по назначению вашего терапевта — УЗИ сосудов и МРТ головного мозга.

Следите за собой и будьте здоровы!