Советы в помощь пожилым людям

В рамках декады дня пожилых 6 и 7 октября с жителями отделения «Специальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов» Республиканского комплексного центра социального обслуживания в онлайн-режиме организовали Ярмарку здоровья врачи Якутской республиканской клинической больницы.

Видеоконференция прошла при поддержке попечителя спецдома, депутата Якутской городской Думы Николая ВАСИЛЬЕВА. Участие приняли врач гастроэнтеролог ЯРКБ, заслуженный врач РС(Я) к.н.м – Капиталина НИКОЛАЕВА, врач кардиолог ЯРКБ – Амгалена КУЗНЕЦОВА Модератором онлайн-общения выступила представитель специализированного Дома Саргылана Максимова. Всего получателей социальных услуг 141 человек от 14 до 97 лет.

Врачи рассказали о заболеваниях сердца, сосудов, органов пищеварения, ответили на вопросы о показаниях и противопоказаниях для больных с хроническими заболеваниями, дали рекомендации для людей пожилого возраста. Поступившие вопросы были связаны с совместимостью по основному заболеванию. Самой пожилой подопечной Пелагее Адамовой 97 лет, ее интересовал вопрос питания. Врачами даны полезные советы пожилым людям о режиме дня, о правильном питании, особенно натуральными продуктами местного производства (жеребятина, рыбные продукты, молочные продукты), кушать местные дикорастущие ягоды, где в большом количестве имеются витамины и минералы (брусника, голубика, красная, черная смородина) особенно полезно употреблять перенесшим Ковид, не отказываться от хлебобулочных изделий, по возможности печь домашний хлеб на закваске который содержит витамины В1 и В6. Ни в коем случае не заниматься самолечением, вовремя обследоваться.

Саргылана Максимова от имени жителей спецдома поблагодарила врачей, за содержательную, полезную и интересную встречу, участников видеоконференции за активное участие, и пожелала всем крепкого здоровья!