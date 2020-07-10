Советы специалистов о том, как с помощью пульсоксиметра проследить за насыщением крови кислородом

В РКБ№3 с 13 июля запускаются онлайн занятия лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой для пациентов после перенесенной COVID-19 на платформе мобильного приложения «Облачная поликлиника». Для тех, кто готов приступить к занятиям, специалисты рекомендуют иметь при себе пульсоксиметр, который является простым, доступным прибором, позволяющим неинвазивным методом быстро определить признаки дыхательной недостаточности, поскольку последствием новой коронавирусной инфекции может стать кислородное голодание организма.

Для улучшения качества лечения, индивидуального подбора нагрузки и оценки динамики в ходе реабилитационных мероприятий, будет необходимо оценить степень насыщения кислородом крови методом пульсоксиметрии.

Следует пояснить, что уровень насыщения крови кислородом (сатурация) — относится к критически важным показателям общего состояния и жизнеспособности организма. В норме показатель сатурации составляет от 95% до 99%.

Аппарат в использовании прост, не требует особой подготовки, но необходимо придерживаться некоторых несложных правил. Датчик пульсоксиметра со светодиодами накладывается на любой палец кисти или стопы, в некоторых случаях используется иное размещение датчика, его можно закрепить даже на мочку уха. При этом нужно проследить, чтобы место прикрепления датчика было сухим и теплым, также следует избегать избыточного давления пальцем. Во время регистрации данных нельзя двигаться, дыхание должно быть ровным, считывание занимает от 5 до 10 секунд. Для регистрации показателей желательно завести дневник самоконтроля, это поможет специалисту верно оценить динамику состояния здоровья пациента. При прохождении пучка света через кровь и мягкие ткани происходит его частичное поглощение, что позволяет определить содержание кислорода в крови. Полученные данные выводятся на дисплей прибора в виде цифр. На рынке имеются современные устройства – фитнес-трекеры и смарт-часы, оснащенные функцией пульсоксиметрии. Как и большинство «медицинских» датчиков, наручные гаджеты вполне способны среагировать на критическое снижение уровня кислорода в крови. Приобрести пульсоксиметр можно в аптеках города, в отделе товаров для здоровья и спорта, а также в магазинах электроники.

Данная методика исследования необходима пациентам после перенесенной короновирусной пневмонии для применения в домашних условиях, особенно это касается пожилых людей с хроническими заболеваниями, при которых возможно быстрое развитие кислородного голодания (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность).